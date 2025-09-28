【MLB】マリナーズ 3ー5 ドジャース（9月27日・日本時間28日／シアトル）

【映像】試合前にイチロー氏と談笑する大谷の表情

試合前、ドジャースの大谷翔平投手が、マリナーズのイチロー会長付特別補佐兼インストラクターの元を訪れ談笑。秋に差し掛かるシアトルで、日本が誇るスーパースター同士の共演が実現した。

マリナーズの本拠地T-モバイル・パークで行われている3連戦の2戦目。この日、大谷はスタメンから外れ、完全休養日となった。試合前の準備がなかったことからか、ライトの守備位置で打撃練習の守備に加わっていたイチロー氏のもとへ足を運び、帽子を取って挨拶。およそ3分間にわたって談笑を交わし、笑顔も見られるなど、和やかなひとときとなった。

日本が誇るスーパーレジェンド2人のツーショットに、ファンは大興奮。SNSでは、「素敵な光景ですね」「大谷めちゃくちゃ緊張してない？笑」「日本が世界に誇るリビングレジェンドのお二人！！」「カッコいいなぁ。本当にカッコいい」「年に一度くらいお見かけするご褒美ツーショット」「平成のスターと令和のスターだ」「レジェンド同士の歴史的ショット」ツーショットが神々しい」「新旧のレジェンド。日本球界の宝同士。」などと、様々なコメントが飛び交った。

すでにドジャースとマリナーズの両チームは地区優勝を決めている。この3連戦を終えても、ワールドシリーズで顔を合わせる可能性が残されている。日本が誇るスーパースターたちが、夢の舞台で再び顔を合わせることはあるだろうか。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）