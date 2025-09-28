ÃË»ÒÁö¹âÄ·¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Î¿¿ÌîÍ§Çî¤¬Í¥¾¡¡ªº£µ¨¥Ù¥¹¥ÈÇ÷¤ë2m28¤ÇÀ©¤¹¡ÚÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¡Û
¢£Âè73²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê28Æü¡¢»³¸ý¡¦°Ý¿·¤ß¤é¤¤¤Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÃË»ÒÁö¹âÄ·¤Ç¤ÏÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Î¿¿ÌîÍ§Çî¡Ê29¡¢¶åÅÅ¹©¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¡¢2m28¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¶¥µ»¸å¡¢¿¿Ìî¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê±«¤ÎÃæ¡¢2m28¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹â¤µ¤òÄ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬2m28¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇÄ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¿¿Ìî¤Ï2m15¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·1²ó¤ÎÄ·Ìö¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£Â³¤¯2m18¤ò¥Ñ¥¹¡¢¼¡¤Î2m21¤ò1²ó¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·2m25¡¢2m28¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¿¿Ìî¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¤½¤Î¸å¡¢2m30¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬3²ó¼ºÇÔ¤·¡¢µÏ¿¤Ïº£µ¨¥Ù¥¹¥È¡Ê2m29¡Ë¤ËÇ÷¤ë2m28¤Çº£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
20Ç¯¤ÎÆ±Âç²ñ¤ÇÆüËÜÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¤Î2m31¡Ê¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¿¿Ìî¡£º£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2m29¤ò1²óÌÜ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¡¢3Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï2m25¤ò3²ó¼ºÇÔ¡£µÏ¿¤Ï2m21¤Î14°Ì¥¿¥¤¡ÊA¥°¥ë¡¼¥×6°Ì¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£