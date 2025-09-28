J2¼ó°Ì¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯´íµ¡¡ÄFWÅÏîµ¿·ÂÀ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï13ÆÀÅÀ¤Î¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼
J2¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï28Æü¡¢FWÅÏîµ¿·ÂÀ¤¬±¦¤Ò¤¶ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅÏî´¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç13ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤È¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¸Í¤ÎJ2¼ó°Ì¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°ÀïÂè29Àá¤¤¤ï¤FCÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛU-20ÆüËÜÂåÉ½MFã·Æ£½ÓÊå¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÀä¹¥Ä´¤Î¤Þ¤Þ¾å¤¬¤ëWÇÕ¤ÎÉñÂæ ¡Ö¿å¸Í¤òJ1¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¡¢À¤³¦¤Ø¡×
¤¤¤ï¤Àï¤ÇÅÏîµ¤ÏÂ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¡¢Á°È¾¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£