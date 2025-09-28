秋のＧ１シリーズ開幕を告げるスプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）は、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）が勝利。三浦皇成騎手はＪＲＡ・Ｇ１・１２７回目の騎乗で初勝利となった。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２８日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）でスプリンターズＳの分析を投稿した。

大外枠から２番手につけて勝利を飾ったウインカーネリアンに安藤氏は「ユタカちゃんの逃げがポイントやった。あのペースについて行けば残れるのは間違いねえし、８歳までキャリアを積んで、コーセイも馬のしぶとさを信じてた。やっと第２章が始まる」とたたえた。

人気サイドでは２番人気で３着に入ったナムラクレアはまたもＧ１タイトルに届かず、「これがキャラ」と指摘。１番人気で４着に敗れたサトノレーヴについては「時計に限界があるんやね。展開的にも走ってはいる」と見解を示した。

最内枠から３番手で運んだピューロマジック（８着）にも言及。「たしかに行けば掲示板の可能性あったけど、前走をリセットしてまうからね。この先を見据えたってことやし、来年の答え合わせが楽しみ」と分析した。全体的には「やっぱりピューロマジック陣営の作戦を読んだユタカちゃんの逃げ。一見不利な外枠からそれを目標にできたコーセイに運もあった。思ってた以上に混戦やったってこと」と指摘している。