¤à¤«¤ïÄ®»àÂÎ°ä´þ»ö·ï Á°ÃÊ¤Î»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¤Î½ý³²»ö·ï¤ò½ä¤ê¡Ä¾Úµò±£ÌÇ¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË½÷2¿ÍÂáÊá
»¥ËÚ¡¦ÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ï9·î28Æü¡¢ÇòÀÐ¶è¤Îºî¶È°÷¡¦ÅÏÊÕÀÆÍÆµ¿¼Ô¡Ê68¡Ë¤ÈÌµ¿¦¡¦ÀÆÆ£ÊþÀ¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤ò¾Úµò±£ÌÇ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï8·î2Æü¤Ë»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤ÇÀ¾Â¼Î´¹Ô¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬Âç¾åÊ¸É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡ËÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿½ý³²»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢¸½¾ì¤Î·ì¤À¤Þ¤ê¤ò¿å¤ÇÎ®¤·¤¿¤Û¤«ÀÆÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¶§´ï¤ÎÊñÃú¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂç¾åÍÆµ¿¼Ô¤¬À¾Â¼¤µ¤ó¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿ÊñÃú¤ò¼«Âð¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢½ý³²»ö·ï¤Î¸å¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¾Â¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤à¤«¤ïÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÈÇßÄÅÍª´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤¬»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀÆÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·2¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏÂç¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀ¾Â¼¤µ¤ó¤È¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£