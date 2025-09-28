ºå¿À2·³¤Ï¡È·àÅª¾¡Íø¡ÉÄù¤á¡¡8²ó¤Ë°æ¾å¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¡ªÊ¿ÅÄ2·³´ÆÆÄ¡ÖÄÁ¤·¤¤¡ª¤¢¤½¤³¤Ç°æ¾å¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡¼2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡SGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À2·³¤ÏºÇ½ªÀï¤ò·àÅª¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´127»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¿´¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï2¡½2¤Î8²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦°æ¾å¤¬Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤Ê¤ª¤â2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç°æÄÚ¤¬ÃæÁ°¤Ø¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó°ìµó4ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ¾¡ÃË2·³´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤Ï¡ÖËè²ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÎµÕÅ¾·à¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©ÄÁ¤·¤¤¡ª¤¢¤½¤³¤Ç°æ¾å¤¬ÂÇ¤Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£