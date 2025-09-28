◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

ツアー７勝の岩田寛（フリー）は２位で出て４バーディー、４ボギー、１クアドラプルボギーの７５と崩し、通算１１アンダーの３３位で終えた。

序盤からピンチの連続だった。１番パー５はフェアウェーからの第２打を左に大きく曲げ、９番ティーグラウンド付近へ。第３打はグリーン奥のエッジまで運び、パーセーブで発進した。２番パー４はティーショットを右ラフに曲げてボギーとし、優勝争いから後退した。

９番パー５で悪夢に襲われた。ティーショットを２連続で右に曲げ、ＯＢを連発。７打目でグリーンに乗せて２パットで決め、このホールだけでスコアを４つ落とした。後半も２バーディー、２ボギーと伸ばせず。最終日に７５と崩し、今季初優勝を逃した。

岩田は４０歳だった２１年の中日クラウンズで３勝目を挙げ、２２年と２３年に１勝、昨年は２勝と４０代で４年連続で優勝。４４歳ベテランは今大会第３日に「勝ちたい気持ちはあるけど、１つずつやるだけ。先を見ても良くない」と気を引き締めたが、４０代で５年連続Ｖはおあずけとなった。