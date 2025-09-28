aespa¥«¥ê¥Ê¡¢¹õ¥¥ã¥ß»Ñ¤Î½¢¿²Á°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¡ÖÈà½÷´¶¤ËÌåÀä¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/28¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½¢¿²Á°¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaespa¥«¥ê¥Ê¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Î½¢¿²Á°¥·¥ç¥Ã¥È
¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö¿²¤ë½àÈ÷ËüÃ¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç½¢¿²Á°¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£È±¤ò·ë¤Ö»Ñ¤ä¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¤ò¤¹¤ë¥ª¥Õ´¶°î¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈà½÷´¶¤ËÌåÀä¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¡ÖÈþËÆ¤¬¸Â³¦ÆÍÇË¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
