¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»ÔÄÅÆî¶è¤Ç26Æü¡¢¶áÂå¤ÎÃøÌ¾½ñ²È¡¢²ÚÀ¤Ô÷¡Ê¤«¡¦¤»¤¤¤±¤¤¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë²ÚÀ¤Ô÷µ­Ç°´Û¤¬³«´Û¤·¤¿¡£

¡¡´é¿¿¶ª¡Ê¤¬¤ó¡¦¤·¤ó¤±¤¤¡¢709¡Á785Ç¯¡Ë¤Ë³Ø¤ó¤À²ÚÀ¤Ô÷¤Î½ñ¤Ï¡¢Âç»ú¡¦¾®»ú¤òÌä¤ï¤º¡¢Ü´½ñ¡¢¹Ô½ñ¡¢Áð½ñ¡¢Îì½ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤Î½ñÂÎ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡µ­Ç°´Û¤Ï¡¢Ê¸¸¥»ñÎÁ¤ä½ñ´Ê¡¢½ñ¤ÎÂÐÎþ¡Ê¤Ä¤¤¤ì¤ó¡Ë¡¢ÈêÄ¡¡Ê¤Ò¤¸¤ç¤¦¡Ë¤ÎÂóËÜ¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÚÀ¤Ô÷¤Î·Ý½ÑÀ¸³¶¤ÈÅ·ÄÅÊ¸²½¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Éý¹­¤¤¿Í¡¹¤¬½ñÆ»Ê¸²½¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë

£²£¶Æü¡¢²ÚÀ¤Ô÷µ­Ç°´Û¤ÇÅ¸¼¨¤ò¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£¶Æü¡¢²ÚÀ¤Ô÷µ­Ç°´Û¤ÇÅ¸¼¨¤ò¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£¶Æü¡¢²ÚÀ¤Ô÷µ­Ç°´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶áÂå½ñ²è¡¦ä¿¹ï¡Ê¤Æ¤ó¤³¤¯¡Ë¤ÎÂç²È¡¢¸â¾»ÀÙ¡Ê¤´¡¦¤·¤ç¤¦¤»¤­¡Ë¤«¤é²ÚÀ¤Ô÷¤ÎÉã¡¢²Ú¾µÉ§¡Ê¤«¡¦¤·¤ç¤¦¤²¤ó¡Ë°¸¤Î½ñ´Ê¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£¶Æü¡¢²ÚÀ¤Ô÷µ­Ç°´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÚÀ¤Ô÷¤Î½ñ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀÐÈê¤ÎÂóËÜ¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£¶Æü¡¢²ÚÀ¤Ô÷µ­Ç°´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÚÀ¤Ô÷¤ÎÉã¡¢²Ú¾µÉ§¡Ê¤«¡¦¤·¤ç¤¦¤²¤ó¡Ë¤Î¿åËÏ²è¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£¶Æü¡¢²ÚÀ¤Ô÷µ­Ç°´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÚÀ¤Ô÷¤Î½ñ¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë