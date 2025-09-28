クルン、ピタッ。USBケーブルにマグネット内蔵で、まとめる手間から解放された
この記事は2025年3月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
充電ケーブルって、ちぢれ麺みたいにねじ曲がってて、美しくないですよね。どうしたって真っ直ぐにならないし、まとまらないのです。
アイロンを当てて、サラピンのストレートにしたくなったことがあるのは、きっと私だけではないはず。（※もちろん、実際にやってはいけません）
そんなちょっとした悩みでモヤモヤしている人に、オススメのアイテムがあります。
「CIO スパイラルシリコンケーブル」は、ストレートヘアのようにサラサラした手触りで、片付けるときには美しい真円状にまとまってくれるケーブルです。
マグネットを内蔵
「CIO スパイラルシリコンケーブル」は、マグネットが埋め込まれているユニークな充電ケーブル。マグネット同士が引き合うことで、美しくまとまってくれるという特長があります。
上の画像で見ていただいたとおりなので、これ以上何も説明すべきことはありませんが、とにかく清々しいのひと言。実にスッキリと収まってくれます。
短めにして使いたいときは、一部を引っ張り出すだけでOK。ケーブルタイでまとめるより、ずっと使い勝手がよく、本当に手軽です。
上の画像のように小さめに巻いたら、コンパクトなACアダプタが中に収まるくらいのサイズ感に。持ち運びにも、とても便利です。
ケーブルの被覆は、シリコン製。
手触りがいいのはもちろん、しなやかで巻きグセがつきにくく、上質感すら漂わせています。真面目に、身の回りのケーブルを全部「CIO スパイラルシリコンケーブル」にしたくなりますよ。
30,000回の折り曲げテストをクリアしているとのことなので、耐久性についても信頼を置けるもの。“非の打ち所がない” とは、まさにこのケーブルのためにあるような言葉です。
急速充電、データ転送にも対応
最大240Wで出力できる「CIO スパイラルシリコンケーブル」は、USB Power Deliveryにも対応。スマホはもちろん、ノートPCにも安定して給電することが可能です。
さらに、480Mbpsでデータ転送もできるので、ノートPCと周辺機器、外部ストレージを接続して、大容量のデータをやりとりすることもできます。
ほとんどの場合、充電ケーブルはガジェットを購入するとタダで付いてくるので、あえて購入することは少ないと思います。
しかし、それでも声を大にして言いたい。「CIO スパイラルシリコンケーブル」は、満足させてくれるケーブルです。
毎日使う充電ケーブルに、とりあえず1本買って、試してみてほしいと思います。
商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Photo: 田中宏和
Source: Amazon.co.jp