充電ケーブルって、ちぢれ麺みたいにねじ曲がってて、美しくないですよね。どうしたって真っ直ぐにならないし、まとまらないのです。

アイロンを当てて、サラピンのストレートにしたくなったことがあるのは、きっと私だけではないはず。（※もちろん、実際にやってはいけません）

そんなちょっとした悩みでモヤモヤしている人に、オススメのアイテムがあります。

「CIO スパイラルシリコンケーブル」は、ストレートヘアのようにサラサラした手触りで、片付けるときには美しい真円状にまとまってくれるケーブルです。

CIO スパイラルシリコンケーブル （1m）USB Type-C 急速充電 マグネット 充電ケーブル PD 240W 磁力で吸着してまとまる 形状記憶 データ転送 480Mbps (07：ブラック) 2,180円 Amazonで購入する PR PR 1,962円 楽天で購入する PR PR 2,180円 Yahoo!ショッピングで購入する

マグネットを内蔵

「CIO スパイラルシリコンケーブル」は、マグネットが埋め込まれているユニークな充電ケーブル。マグネット同士が引き合うことで、美しくまとまってくれるという特長があります。

上の画像で見ていただいたとおりなので、これ以上何も説明すべきことはありませんが、とにかく清々しいのひと言。実にスッキリと収まってくれます。

短めにして使いたいときは、一部を引っ張り出すだけでOK。ケーブルタイでまとめるより、ずっと使い勝手がよく、本当に手軽です。

上の画像のように小さめに巻いたら、コンパクトなACアダプタが中に収まるくらいのサイズ感に。持ち運びにも、とても便利です。

ケーブルの被覆は、シリコン製。

手触りがいいのはもちろん、しなやかで巻きグセがつきにくく、上質感すら漂わせています。真面目に、身の回りのケーブルを全部「CIO スパイラルシリコンケーブル」にしたくなりますよ。

30,000回の折り曲げテストをクリアしているとのことなので、耐久性についても信頼を置けるもの。“非の打ち所がない” とは、まさにこのケーブルのためにあるような言葉です。

急速充電、データ転送にも対応

最大240Wで出力できる「CIO スパイラルシリコンケーブル」は、USB Power Deliveryにも対応。スマホはもちろん、ノートPCにも安定して給電することが可能です。

さらに、480Mbpsでデータ転送もできるので、ノートPCと周辺機器、外部ストレージを接続して、大容量のデータをやりとりすることもできます。

ほとんどの場合、充電ケーブルはガジェットを購入するとタダで付いてくるので、あえて購入することは少ないと思います。

しかし、それでも声を大にして言いたい。「CIO スパイラルシリコンケーブル」は、満足させてくれるケーブルです。

毎日使う充電ケーブルに、とりあえず1本買って、試してみてほしいと思います。

