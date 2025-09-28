¡Úºå¿À¡ÛµÚÀî²íµ®¤¬°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡¡¥×¥íÌîµåµÏ¿¹¹¿·¤Î18»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥ÉÃ£À®¡¡1ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤Ç°ÂÄê´¶È´·²
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-ÃæÆü(28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ºå¿À¤ÎµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤¬7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Çµß±ç¡£¥×¥íÌîµåµÏ¿¤È¤Ê¤ë18»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿µÚÀîÅê¼ê¡£ÀèÆ¬¤Î»³ËÜÂÙ´²Áª¼ê¤ò¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯¿¹½ÙÂÀÁª¼ê¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥ê¥º¥à¤è¤¯¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈºÇ¸å¤ÏÀÐ°ËÍºÂÀÁª¼ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤È2015Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇµÏ¿¤·¤¿¥Ð¥ê¥ª¥¹Åê¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£18»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£