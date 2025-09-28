絶景が楽しめると思う「滋賀県の道の駅」ランキング！ 「湖北みずどりステーション」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月16日の期間、全国20〜60代の男女205人を対象に、「道の駅（絶景）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「絶景が楽しめると思う滋賀県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「展望テラス“みずどりテラス”からのパノラマは特に圧巻」（50代男性／大阪府）、「琵琶湖の雄大な景色と、渡り鳥の観察ができる自然豊かな場所。湖面に映る空や鳥の飛ぶ姿は、日常の喧騒を忘れさせる絶景スポット」（30代女性／秋田県）、「琵琶湖湖岸の穏やかな風景を楽しむことができるから」（20代男性／京都府）、「琵琶湖と夕日が綺麗な場所だから」（20代男性／高知県）といった声が集まりました。
回答者からは「琵琶湖の大橋のたもとにあり、湖岸沿いの展望バルコニーからの眺めが最高です」（50代女性／広島県）、「琵琶湖大橋と琵琶湖を一手に眺望できる、写真映え抜群のスポットです」（40代男性／山形県）、「開放感のある琵琶湖がみえる！また琵琶湖大橋もあり絶景です」（20代男性／京都府）、「下から橋を眺められ、穴場フォトスポットだと思う」（20代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：湖北みずどりステーション（長浜市）／26票琵琶湖北岸にある「道の駅 湖北みずどりステーション」は、水鳥が舞う穏やかな湖面と豊かな自然が魅力の道の駅です。湖畔の景色は春の新緑、夏の深緑、秋の紅葉、冬の雪景色と四季折々に表情を変え、夕刻には幻想的な光景が広がります。ベンチに腰掛けて、日本の夕日百選にも選ばれた琵琶湖の景色を眺める時間は、日常を忘れさせてくれるひととき。自然の静けさに包まれて、心がほどける場所です。
1位：びわ湖大橋米プラザ（大津市）／74票琵琶湖大橋のふもとに位置する「道の駅 びわ湖大橋米プラザ」は、湖と橋が一体となった景観が目を引く道の駅です。2階のバルコニー展望台から見える琵琶湖の水面と、架かる橋のシルエットが夕暮れや朝の光に映える様子は、訪れた人に爽快な印象を与えます。売店では地元の新鮮な野菜やお米、特産品がそろっていて、景色を楽しみながらお土産探しにもぴったり。ドライブやツーリングの途中にふらっと立ち寄りたくなる、絶景と癒やしが両立したスポットです。
(文:坂上 恵)