２１日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３６話「鸚鵡（おうむ）のけりは鴨（かも）」が放送された。

筆を折ると決めた朋誠堂喜三二（尾美としのり）の送別会が吉原で開催される。なじみの面々が集う中、まさか再登場したのが、花魁・松の井（久保田紗友）こと「ちよ」。久しぶりに姿を見せた喜三二の推しは現在、年季が明け、手習いの師匠になっていることが明かされた。

蔦重（横浜流星）と仲の良かった花魁たちは瀬川（小芝風花）、誰袖（福原遥）と過酷な運命を辿ることが多かっただけに、ネットも反応。

変わらぬ美貌にＸでは「きっぷのいい松の井姐さん、元気そうでホッとしました」「個人的には松の井花魁の近況が分かって本当に嬉しかったです」「もうお会い出来ないと諦めていた、松の井花魁姐さんに会えて嬉しかったです 年季明けの近況も聞けて良かったぁ。以前のかっこいい美しもさることながら、今回の朗らかな笑顔も大変素敵でした！！」「松の井姐さん 嬉しかった、ちよさんになってお幸せそうで良かった」「松の井姐さんが幸せになっててよかったぁと思いました。花魁時代凛としてて色っぽくて大好きでしたが、今は表情が柔らかくなり幸福そうでキラキラしてました♡」などの声が並んだ。