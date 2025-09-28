◆福岡六大学野球秋季リーグ戦第4週第2日 九産大18―5九共大（6回コールド）（28日、福工大野球場）

2位の九産大は初回から猛打が爆発した。首位の九共大に今季初黒星をつけ、6季連続優勝に望みをつないだ。

初回は4番北村健一郎（4年・有田工）の適時二塁打で先制。さらに1死満塁から7番尾形勇太（3年・大分）が走者一掃の適時二塁打を放つなど一挙5点を挙げた。2回には打者14人の攻撃で8点を追加。5連打を含む8安打を集めた。

尾形は2回にも左越えの2点二塁打を放ち、6回には18点目の適時打。1人で6打点を荒稼ぎした。今季は3戦目の福教大戦以外の全試合で安打を記録している好調な7番打者も「6打点は経験がない」と驚きの表情を見せるほどだ。「みんながつないでくれたので、自分もつなげる気持ちで打ちました。投手を楽にできたらと思っていた」。正捕手としての責任感もバットに乗せ、3回の内野安打を含めて4安打をマークした。

チームは27日の九共大との初戦に敗れて今季2敗目を喫していた。逆転優勝にはこれ以上の黒星は許されない状況でライバルを打ち崩した。「このまま負けられない。『チームとしてプライドを持って、序盤からいこう』とみんなで話して試合に入りました」。尾形が明かしたように、初回から打線がつながった。

10月4日からの最終週は福工大のとの対戦。優勝は九共大の結果次第になるが、全九州大学野球選手権へ進める3位以上は確定。「これからも勝ちにこだわっていきます。（明治神宮大会出場が懸かる）全九州大学野球選手権に向けて頑張っていきたい」と尾形は力を込めた。（前田泰子）