¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¢½ÉÅ¨¥ì¥¢¥ë¤ò£µÈ¯Ê´ºÕ¡ª¼çÌò¤ÏÄ¶Àä¥´¥é¥Ã¥½´Þ¤à£²È¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡ªºßÇ¤15Ç¯¤ÎÆ®¾¶ÃÃ²¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¸½ÃÏ£¹·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè£·Àá¤Ç¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££µ¡Ý£²¤Ç³«Ëë£¶Ï¢¾¡Ãæ¤Î½ÉÅ¨¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£
¡¡¼çÌò¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢£²¡Ý£²¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿51Ê¬¤ËPK¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï64Ê¬¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀ¤¿FK¤«¤é¡¢Ì¾GK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤¬É¬»à¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤âËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥´¥é¥Ã¥½¡£¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤âÀä»¿¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMundo Deportivo¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³ºßÇ¤15Ç¯¤ò¿ô¤¨¤ëÆ®¾¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥ß¥ê¥ó¥³¡¦¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥Á»á¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢25ºÐ¤ÎÆ±Ë¦¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿Áª¼ê¤À¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£»ä¤¬ºÇ¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸¬µõ¤µ¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Ïºòµ¨¤Ë¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é²ÃÆþ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥°£·°Ì¤Î17¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Íê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢Á°Àá¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦Âç°ìÈÖ¤Ç£²¥´¡¼¥ë¡£Â¸ºß´¶¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿Ä¶ÀäFKÃÆ