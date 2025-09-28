¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¡½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÀ¨¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ä¤âÀäÂÐÈ¬½Å»õ¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿¼ÄÅ¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¡¢¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEGO-WRAPPIN'¡×¿¹²í¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥À¥®¥ê¤«¤é¡Ö½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤È¤«¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¼ÄÅ¤Ï¡Ö»ä¡¢ÀÐÌî¿¿»Ò¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ÀÐÌî¿¿»Ò¤µ¤ó¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ¬½Å»õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÀÐÌî¿¿»Ò¤µ¤ó¡£²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¨¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö»ä¤âÀäÂÐÈ¬½Å»õ¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤ÆÀ¨¤¯»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È»ä¤âÈ¬½Å»õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤ÆÀ¨¤¯»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¿¼ÄÅ¡£¡Ö²¿¤«¤¿¤Ö¤ó¡¢À¨¤¯¤½¤¦¤¤¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¶Ê¤âÀ¨¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£