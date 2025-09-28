森泉、こだわりの食器が並べられた自宅の食器棚を披露「どれもかわいい」「素敵な食器棚」
モデルでタレントの森泉（42）が28日、自身のインスタグラムを更新。自宅の食器棚と、購入した食器を紹介した。
【写真】「どれもかわいい」森泉が披露した自宅の食器棚＆こだわりの食器 ※2.3.4枚目
「インドからきた大好きな食器棚に大好きなツェラミカの食器を入れたくてお店にいったら全部可愛すぎて選べない〜」と店で満面の笑みを浮かべる森の姿をアップ。「悩ん悩んで家にきた子達を紹介」と、購入した選りすぐりの食器と、収納している食器棚を披露した。
この投稿には「どれもかわいいです」「豊かな生活ってこんな感じかな…」「素敵な食器棚の扉を開けるのが毎日楽しみですね」「泉ちゃんが可愛いすぎて、食器が目にはいりません」などのコメントが寄せられている。
