¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤ÈÅÄÃæÍµÆó¡Ê60¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÈëÌ©¤ÎÇú¾ÐÂçÌäÂê¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Çú¾ÐÌäÂê¤È¥ª¥À¥®¥ê¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢1ÈÖÃ¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅÄÃæ¤â¡Ö¤½¤¦¡£ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡£¸ÄÀÅª¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÀÅÄ¤Ï¡Ö³Ê¹¥¤â¥«¥Ã¥³°¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¤¤Ä¤â¡×¤ÈÂç¥¤¥¸¥ê¡£ÅÄÃæ¤¬¡ÖÅö»þ¤«¤é¥À¥µ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ï¤¶¤È¤ª¤Ã¤µ¤ó½¤¤¤ÎÃå¤¿¤ê¡¢¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤à¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£