お笑いタレントのふかわりょう（51）が、27日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・35）に出演。「おぎやはぎ」矢作兼からのプレゼントについて語った。

「この前、旭川で物凄いプレゼントくれたんです」と切り出したふかわ。まさかの前振りに矢作からは「話しが下手すぎるのよ」とツッコまれながらも「本当にうれしいの」と声を弾ませていた。

そんなふかわを見かねて「お酒飲む仕事で一緒になって、珍しくふかわさんと飲んだ」と説明をはじめた矢作。R-1に出たというふかわのネタを動画で見たといい「ちゃんと今でも通用する面白いアップデートの仕方をしてるから、偉いと思ってそれを伝えたの。そのことでしょプレゼントって」と指摘した。

ふかわにとってこれは「偉大なプレゼント」だったと回顧して「50歳でR-1にチャレンジって…応援はしてくれるけど姿勢に対して褒めてくれる」と説明。そんな中、矢作から「同業にも関わらず“ネタが面白い”」と称賛を送られたとして「このストレートな言葉がズコーンっと入って」感動したのだと振り返った。