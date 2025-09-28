¡Ú ¸öÅÄÐÔÌ¤ ¡Û¡¡¡Ö»ä´Þ¤á¡¡¥®¥ã¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ»ÃÏ¡ª¡ª¡×¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ÀèÆü¡¢¡ØSHIBUYA109 ¡ß KODA KUMI 25th Anniversary Campaign¡Ù ³«ºÅµÇ°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖKODA KUMI 25th Anniversary ¡ß SHIBUYA109 POP UP STORE¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸öÅÄÐÔÌ¤ ¡Û¡¡¡Ö»ä´Þ¤á¡¡¥®¥ã¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ»ÃÏ¡ª¡ª¡×¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä´Þ¤á¡¡¥®¥ã¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ»ÃÏ¡ª¡ª¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡¡¼èºà¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¼«»£¤ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿ÇØÃæ¤â±Ç¤¨¤ë¹ë²Ú¤Ê¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¡¼¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö10·î¤ÎDE-CODE tour2025¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬¥Æ¥£¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¡¢10¡¿5¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öps¡¡Å¸¼¨ÉÊº£Æü¸«¤Æ¾¯¤·Áý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¡¼¤È»×¤¤¡¢ÌÀÆü¤«¤Ê¡©¡©¡¡Å¸¼¨ÊªÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È@kodakumi_staff ¤Ë¤Æ¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ä¤®¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°áÁõÁý¤ä¤¹¤Î¡¼¡¼¡¼¡©¡ª¤ï¡¼¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ë¥¥å¡¼¡ß¤¯¤¥¤Á¤ã¤óºÇ¸ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ²ñ¤¨¤ÆºÇ¸ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ì¤ë¡ÖKODA KUMI 25th Anniversary ¡ß SHIBUYA109 POP UP STORE¡×¤ÏÅìµþ¡¦SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡¿Âçºå¡¦SHIBUYA109°¤ÇÜÌîÅ¹¤Ë¤Æ10·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å,
¿ÀÆàÀî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Û¥Æ¥ë,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²£ÉÍ,
Ä¹Ìî,
ÆÁÅç,
³ùÁÒ