¡Ú£Ä£Ä£Ô¡ÛÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤¬¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦ºÂ£Ö£µ¡Ö¤Æ¤á¤¨¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Ç£Ä£Ä£Ô¤òÀ©°µ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô£²£¸Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£Ä£Ä£Ô¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÀµÅÄÁÔ»Ë¡Ê£²£³¡Ë¤ò²¼¤·£Ö£µ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Î¤ë¤Ï½øÈ×¤«¤é¾ì³°Àï¤Ç¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤È¥ì¥ó¥Á¤ÇÀµÅÄ¤ò¹¶·â¡£ÀµÅÄ¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤â²¥¤êÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É°¹Ô»°Ëæ¤À¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÇÀµÅÄ¤òÄù¤á¾å¤²¤ë¡£°ìÅÙ¤Ï¥í¡¼¥×¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤Ó¤Î¥Á¥ç¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ÇÈ¿·â¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÇ·âµ»¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤ß¤Î¤ë¤Ï£³ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÀµÅÄ¤Î¼ó¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥í¥Ã¥¯¤ÇÇ´¤é¤ì¤ë¤â¡¢Äù¤á¾å¤²¤¤Ã¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ß¤Î¤ë¤Ï¡Ö°ÒÀª¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤¸¤ã²¶¤Î¼ó¤Ï¼è¤ì¤Í¤¨¤¾¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ²¶¤ÎÏÓ¤âÂ¤â¼è¤ì¤Í¤¨¤¾¡£¤»¤á¤Æ¤Æ¤á¤¨¤Îº²¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤è¤³¤ÎÌîÏº¡×¤ÈÀµÅÄ¤ò¤Î¤Î¤·¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï°ìÈÖºÇ½é¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤«¤±¤Æ¤ó¤À¤è¡£¤Æ¤á¤¨¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Ç£Ä£Ä£Ô¤òÀ©°µ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¹µ¼¼¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£