¡Úºå¿À¡Û¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¡Ö¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¡×¼Â¾Ú¼Â¸³¡¡¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥óÌ¾Êª¤Ë¸×ÅÞ´¿´î¡Ä¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤«¤é¤ÎºÆ³«¤Ï·èÄê
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê£²£¸Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬ÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥±é½Ð¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££³·î£¹Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦µð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤â¼Â»Ü¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï£²»þ´Ö¸å¤Þ¤Ç¤ËÆþ¾ì¤·¤¿´ÑµÒÁ´°÷¤Ë¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤ÈÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡££·²óÎ¢¹¶·âÁ°¤Ë¹Ô¤¤¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬²«¿§°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£³·î¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×¼°¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤òºÎÍÑ¡£ÈôË÷ÂÐºö¤ò»Ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µå¾ìÆâ¤ËÀìÍÑ¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤Î²ó¼ý¤ÈºÆ»ñ¸»²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶õµ¤ÃíÆþÉôÊ¬¡ÊÅ«¡Ë¤ÎÁÇºà¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ÎºÆÀ¸ºà¡Ê¹Ã»Ò±àµå¾ìÆâ¤Ç²ó¼ý¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤â°ìÉô»ÈÍÑ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËµåÃÄ¤Ï£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì³«ºÅ¤Î¼çºÅ»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤ÎÈÎÇäµÚ¤Ó¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¡×¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥±é½Ð¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£