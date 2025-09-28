²¬»³¸©ºß½»¤Îºî²È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¡¡¡¡²¬»³»Ô
¡¡²¬»³¸©ºß½»¤Îºî²È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬¡¢²¬»³»Ô¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öµû¤Î°ìÌë´³¤·¡×¤Ï¡¢²È¤Ç¼êºî¤ê¤Ç¤¤ë¡Ä¡ª¡©
¡¡²¬»³»ÔÆî¶è¤Î½ñÅ¹¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¦¤Î¤Þ¤ÁàÝàêÅ¹¡¢²¬»³ÆîÅ¹¡×¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢²¬»³¸©ºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーÉÍÃÝËÓ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥½ー¥»ー¥¸¤äÆ¦Éå¤Ê¤É¡¢ÉÍÃÝ¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¿©¤ÙÊª¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢£³·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ÉÍÃÝ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ö¼«²ÈÀ½¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤À¡£¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡200°Ê¾å¤Î¡Ö¼«²ÈÀ½¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¡ÖÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡×¤Ç¡Ö¥×¥í¤ÎÁª¤ó¤À¥ì¥·¥Ô¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÃÝ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Î¤Þ¤ÁàÝàêÅ¹²¬»³ÆîÅ¹¡×¤Ç10·î22Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£