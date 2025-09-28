¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî¡¢±üÀî¤¬º£µ¨½é¤ÎÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤Ø¡¡¹âÄÅ´ÆÆÄ¥é¥¹¥È¤Îº£µ¨¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ë1·³¾º³Ê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¡¢±üÀî¶³¿Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¡¢º£µ¨¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤òÁ°¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ëº£µ¨½é¤ÎÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤ÎÂàÇ¤¤òÀµ¼°È¯É½¡£µð¿ÍÀï¤Î»î¹ç¸å¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬¸½Ìò»þÂå¤«¤é¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÀî¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ÏÀÄÌÚÀë¿Æ¤Î°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯10·î2Æü¤Î¹ÅçÀï°ÊÍè¡£²¸»Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ö¸«ÂÙÎ´³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤âº£µ¨½é¾º³Ê¤·¤¿¡£