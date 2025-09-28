U-20W杯初戦でフル稼働した18歳MF布施克真…“代わり”に着けた背番号への思い「洋太朗のほうが全然上手い。でも、自分はタフに戦える」
[9.27 U-20W杯GL第1節 日本 2-0 エジプト サンティアゴ]
初めての世界大会でスタメンとして体を張った。U-20日本代表MF布施克真(筑波大)は2ボランチの一人としてフル出場。「自分の役割ははっきりしていた。まず守備で奪い切るところ。あとは点を決めさせないところを徹底してできたのはよかった」と振り返った。
タイトなスケジュールを見越し、布施が抜擢された。これまでU-20日本代表の2ボランチはMF大関友翔とMF小倉幸成がファーストチョイス。しかし船越優蔵監督は「コンディションのところもある」と小倉の状況を見定め、小倉ではなく布施を起用したという。
布施は2年後の次大会にも出場可能な2007年早生まれの最年少世代18歳。だが、持ち前のフィジカルはチーム屈指だ。日本のセットプレーをクリアされたところから逆にカウンターを食らいそうになると、いち早く相手の最前線を封印。食らいつき、反応を遅らせ、ペースを相手に渡さなかった。
ともにボランチでコンビを組んだ大関は布施を称賛。攻撃性能に長けた大関が前に出ると、布施がその後方を埋める。互いに入れ替わりながら攻守を円滑にした。大関は「何より落ち着いてプレーしていた。自分も緊張するかなと思っていたけど、隣で克真が思ったより普通にやっていたので(笑)。僕もちゃんとできた」と目を細めていた。
世界大会には悔しい思い出がある。2023年のU-17ワールドカップにもU-17日本代表メンバーとして参加。だが決勝トーナメント1回戦で敗れるまで、フィールドプレーヤーでは布施のみが出場できず。世界の舞台に立つことは叶わなかった。
今大会も、メンバー発表時には名前がなかった。コンディション不良で不参加となったMF中島洋太朗に代わって追加招集。「U-17W杯に出れなくて、U-20でやるぞというところで最初はメンバーに入れなかった。悔しい思いをしたときに、こうやってチャンスが転がってきた」(布施)。紆余曲折は経たが、信じた道を進み続けて世界の舞台に上がることができた。
布施は背番号は8を着けた。もともと中島が着けてきた番号だ。2人のストロングは異なるが、布施は自身のできることでその背番号の価値を示した。
「洋太朗は全然プレースタイルも違うし、洋太朗のほうが全然上手い。でも8番を背負ったからには、その上手さと同じくらい自分はタフに戦えるというところで、8番という背番号がどれだけ重いものかを自分で証明しなきゃいけなかった」
代わりではなく、自らの持ち味をW杯で貫く。「自分のタフさだったり、絶対に負けない気持ちのところは今日出せた」。初めての大舞台だが、やれることはまだある。「突き詰めてやって次の試合、その次の試合とどんどん改善できるようにやっていきたい」と力を込めた。
(取材・文 石川祐介)
