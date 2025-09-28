MF小林とFW浅田の2発など後半に一挙6得点。U-17日本代表候補が前半の課題を修正し、大学生に7-2で快勝
[9.28 練習試合 U-17日本代表候補 7-2 大阪体育大 J-GREEN堺]
11月のFIFA U-17ワールドカップカタール2025へ向けて大阪合宿中のU-17日本代表候補は28日、大阪体育大と練習試合(45分ハーフ)を行い、7-2で快勝した。
U-17代表候補は前半、前日の関西学生リーグ1部で交代出場のMF山本修也(4年=作陽高)やDF佐藤陽成(4年=札幌U-18)ら大体大のマンマークディフェンスに苦戦。数的同数で守ってくる相手をなかなか攻略することができず、押し込まれてしまう。また、幾度かDFが入れ替わられてピンチを迎えるシーンも。だが、GK佐藤陸斗(山形ユース)の好セーブなどで凌ぐと26分、先制点を奪う。
DF佐藤桜久(柏U-18)がFW谷大地(鳥栖U-18)との連係で左サイドを突破。そのままPAへ侵入すると、マイナスの折り返しを警戒する相手の意表を突く形で左足を振り抜く。これがニアを破り、1-0。だが、39分、大体大のスルーパスで中央を破られ、FW門田翔平(1年=高知高)に同点ゴールを許してしまう。U-17代表候補は幾度か高い位置で奪い返すシーンがあったものの、相手のビルドアップにも苦しむ時間も多く、1-1で前半を終えた。
だが、U-17日本代表候補はメンバーを全て入れ替えた後半に6得点を奪った。開始直後、FW浅田大翔(横浜FM)のラストパスからFW小林志紋(広島ユース)が右足1タッチで勝ち越しゴール。14分にもDF竹野楓太(神村学園高)の右クロスから小林が右足で追加点を挙げる。
大体大は17分に8人を交代。U-17日本代表候補は後半も相手の勢いのある攻撃にピンチを迎えるシーンがあった。だが、DF藤田明日翔(川崎F U-18)やGK平野稜太(大分U-18)を中心に的確な守備対応を継続。加えて、攻撃面ではシャドーの選手へつけるパスと、ロングボールを上手く使い分け、それが効果を発揮した。
22分には、初招集のFWマギージェラニー蓮(琉球U-18)がGKにプレッシャーを掛けてインターセプト。そのまま無人のゴールに右足シュートを流し込んだ。さらに31分、MF加藤海輝(横浜FMユース)のスルーパスから浅田が右足で追加点。37分にも抜群の推進力を見せるマギーのシュートのこぼれを浅田が頭でゴール右隅に流し込んだ。
38分に連係ミスから大体大FW上岡士恩(1年=瀬戸内高)にゴールを許してしまったものの、41分、左サイドへ飛び出したMF大貫琉偉(鹿島ユース)が自身のクロスのこぼれ球に反応する。そして、右足ループシュートを右隅に決めて7-2。後半、U-17代表候補は大学生を飲み込むような戦いをし、今回の大阪合宿初戦で白星を収めた。
前半の課題を後半に改善し、快勝。U-17日本代表の廣山望監督は「(前半は)ゲーム自体がだいぶ圧迫された中でひっくり返せないっていうところがはっきりあって、後半は逆にそれを受けずにひっくり返せたり、前使うのがそのままこっちのチャンスになっていたから、難しいゲームをどういう風にしなきゃいけないっていうことが実体験できた」と頷く。
そして、「良かったところとかを共有して、前半できなかった選手も上手くアイディアとか取り入れて、次の試合でできれば問題ないだけなんで。それを上手くフィードバックしたりするのが大事かなと思います。次の試合で前半もメンバーがシャッフルした中で、今日の後半みたいな戦いをベースに持って行けるようにしたい」。約1か月後のU-17ワールドカップへ向けた合宿は残り3日間。U-17日本代表候補はこの日の練習試合から、また成長を遂げる。
(取材・文 吉田太郎)
前半26分、U-17日本代表候補DF佐藤桜久(柏U-18)が先制ゴール
後半開始直後、FW小林志紋(広島ユース)が勝ち越しゴール
後半22分、FWマギージェラニー蓮(琉球U-18)が代表初ゴール
後半39分、MF大貫琉偉(鹿島ユース)がチームの7点目をマーク
