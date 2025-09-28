バイアウトの噂もあったケビン・ラブがジャズの一員としてトレーニングキャンプへ

9月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ユタ・ジャズは、30日からスタートする2025－26シーズンのトレーニングキャンプのロスターを発表した。

ラウリ・マルカネンにウォーカー・ケスラー、キヤンテ・ジョージといった主力に加え、新人のエース・ベイリーやウォルター・クレイトンJr.らが名を連ねる中、大ベテランのケビン・ラブもリストに入っていた。

ここ数日、ジャズはKJ・マーティンをウェイブ（保有権放棄）し、モー・バンバと新たに契約。ただ、今年7月の3チーム間トレードでマイアミ・ヒートから獲得したラブは契約最終年ということもあり、バイアウトで決別する可能性が浮上していた。

27日に『The People’s Insider』のジェイク・フィッシャー記者が報じたところ、ジャズはプレーオフコンテンダーがラブの獲得に関心を持つまではバイアウトして決別することはない見込みだという。

チーム最年長のラブは、今月7日に37歳を迎えた203センチ113キロのビッグマン。キャリア17年目の昨シーズンは、ヒートで23試合へ出場し、平均10.9分5.3得点4.1リバウンド1.0アシストに3ポイントシュート成功率35.8パーセント（平均1.0本成功）を記録。

ラブはジョージ・ニアンやカイル・アンダーソン、ユスフ・ヌルキッチとともにベテラン組として若手が多いジャズを支えていくこととなる。