¡¡fav me¤¬¡¢11th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¥¥ß¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤òËÜÆü9·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿´¤Î±ü¤ËÌ²¤ë¡È½éÎø¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ëÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°²Î¤Ë¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢fav me¤Ïº£Ç¯Åß¤Ë¤Ï½é¤Î¥·¥ó¥°¥ëCD¥ê¥êー¥¹¡¢12·î¤Ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëKanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë