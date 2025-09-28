¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Û¥¢¥ó¥«¥Ä¤µ¤óVÁè¤¤ÁíÉ¾¡Ö¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡£¥æ¥¿¥«¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¨¤²¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þG1¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡º£½©JRA¡¦G1¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÅÅ·â6F¤ÎG1¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×¤ÏÃ±¾¡11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Î»°±º¹ÄÀ®¤ÏG1ÄÌ»»127ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤ÎJRA¡¦G1½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²ÎÞ¡£¥¢¥¿¥Þº¹¤Î2Ãå¤Ë7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬6ÉÃ9¡£
¡¡Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤ÇÄÌ»»4464¾¡¤Î¸µ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦°ÂÆ£¾¡¸Ê»á¡Ê65¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡£¥æ¥¿¥«¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¨¤²¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ð»Ä¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Í¤¨¤·¡¢8ºÐ¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥³¡¼¥»¥¤¤âÇÏ¤Î¤·¤Ö¤È¤µ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÂè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡£¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤Ï¤³¤ì¤¬¥¥ã¥é¤ä¤·¡¢¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ï»þ·×¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¤Í¡£Å¸³«Åª¤Ë¤âÁö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤òÁíÉ¾¤·¤¿¡£
¢§¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡¡1990Ç¯¤ËG1¾º³Ê¡£99Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊë¤ì¤ÎÃæ»³³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤è¤ê½©¤ÎÃæ»³ºÇ½ª½µ¤Ë°Ü¹Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³ã¤Ç2ÅÙ¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£