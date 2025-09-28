テクノバンド「電気グルーヴ」のメンバーで、俳優のピエール瀧（57）が28日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。自身の草野球チームの名前を明かし、共演者の笑いを誘った。

MCの俳優・満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに、茨城県・坂東市をドライブする中、ピエールは「ここ5、6年さ、マリーンズの試合全部見てんの」と千葉ロッテマリーンズの試合を全試合鑑賞していると告白した。

そのきっかけについて「昔、俺がもっと若い30（代）後半、半ばぐらいの時に、冬場に、草野球友達が“瀧さん、ピッチャーできます？”って言うから、“俺、ピッチャーのポジションやったことないけど、バッティングピッチャーみたいな感じだったら、後輩相手とかでやってたからできるよ”って言ったら、“じゃあ投げに来てください”って言われて行ったらて、行ったチームがロッテの選手たちの草野球チームだったの」と苦笑。満島や兼近が「すげー！」と驚きの声をあげる中、ピエールは「俺ピッチャーやるんだけど、俺以外のバック全員プロなの。投げれば“あ、ヒット性かな”ってなるんだけど、普段外野守ってたショートなんだけど、ポーンと取ってファーストに矢のような送球見せたりして。で、それを何回かやっているうちに、“じゃあ瀧さん、今度見に来てくださいよ”なんて言って見に行き始めたのが2005年ぐらい。バレンタイン監督で優勝したぐらいの頃」と明かした。

「ちょうどコロナの時に割と暇になったりとかして、家にいる時間とか多かったじゃんか。あのぐらいの頃に“じゃあちょっと全部見てみようかな”っていうので、全部見るようになった」とした。

満島が「もうずっと野球一筋なんですか？」と質問。ピエールは「そうだね。草野球は本当に休み休みできるから。そんなに一生懸命やってないよ」としつつ、「自分のチーム、ピエール学園って言うんだけど」と明かすと、まさかの名門PL学園をオマージュしたネーミングに2人も爆笑。「ピエール学園を30数年やってるよ」とした。