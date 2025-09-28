敵地でマリナーズに勝利

米大リーグ、ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でマリナーズと対戦し、5-3で勝利した。大谷翔平投手は休養日で欠場する中、4打数3安打2打点で大きく貢献した34歳の髪型に注目が集まった。

“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手は「8番・三塁」で先発出場。3-3の9回に決勝の2点適時二塁打を放つなど、4打数3安打2打点と大活躍した。

カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は、公式Xに試合後のキケの取材動画を公開。プレーオフを見据え、「メッツであろうがレッズであろうが、どちらと対戦するにしても違った意味で危険なチーム。どんな相手でも油断はできない」などと言葉を紡いでいたが、たらした長い前髪が顔の約半分を覆っていた。

淡々と語っていたが、視聴者の意識はその容貌に集中。日本のファンからは笑いを誘われたようなコメントが続出した。

「前髪に目が行って内容が全然入ってこない」

「LADに鬼太郎予備軍現る」

「キケ 恐怖インタwww」

「ロックバンドのボーカルにいそう笑」

「キケどういう髪型」

米ファンからも泣き笑いの絵文字の他、「人間が犬に変身したかのよう」「90年代のシアトルに影響を受けている」「キケ・コバーン」といった反応が。シアトルを代表するロックバンド「ニルヴァーナ」のボーカル、故カート・コバーンを連想するファンもいたようだ。



（THE ANSWER編集部）