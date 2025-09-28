¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï2ËÜº¹¤ÇºÇ½ªÀï¤Ø¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏµÙÍÜ¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï56ËÜ¤Î¤Þ¤Þ
MLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï2ËÜº¹¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢56ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤Î»î¹ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢54ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤òµÙÍÜ¤Ç½Ð¾ì¤»¤º¡£2ËÜº¹¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï26Æü¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·èÄê¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾¡Î¨¤Ç¤Ï¡¢Âè3¥·¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÆü¤Î9·î29Æü¤«¤éÃæ1Æü¤Ç¡¢10·î1Æü¤«¤é¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ30µå¶¯¤òÅê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÃç´Ö¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤ß¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£