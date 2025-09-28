56ºÐ¡¦²£»³¤á¤°¤ß¡¢ÌÀ¤ë¤á¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼Æþ¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡Ö¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²£»³¤á¤°¤ß¡Ê56¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¤¡×ÌÀ¤ë¤á¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤Î²£»³¤á¤°¤ß
¡¡¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å·Ï¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤òÄ´À°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤½¤¦ ±ü¿¼¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¼¡¤ÎÌòºî¤ê¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§¡×¡Ö¼ó¶Ú¤Ë¥É¥¥É¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
