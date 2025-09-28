BOYNEXTDOOR、「The Action」特設サイトサプライズオープン 地図に刻まれた目的地にも注目
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、10月20日にリリースする5th EP「The Action」のプロモーションコンテンツを公開した。
【写真】Vlog風のBOYNEXTDOOR「The Action」プロモーション
24日にサプライズオープンした「The Action」の特設サイトでは衛星写真が掲載された地図が広がっている。表示された特定の場所を詳しく見ると、それぞれのコンテンツ公開スケジュールを暗示するカウントダウンが掲載されている。
地図に刻まれた目的地も注目されている。「Crew Call」「Play」「Loading」「Pause」「Street View」「Animatic Video」「Submission Deadline」「Take No.6」「Hollywood Action」など、到着予定日と時刻を示す数字は緯度・経度座標のように表現されている。
さらに、26日午後10時にはHYBE LABELS YouTubeチャンネルにVlog形式のカムバックプロモーション映像を公開。映像内で6人のメンバーは映画製作クルー「TEAM THE ACTION」に扮（ふん）し、シカゴフィルムフェスティバルに参加するための準備に突入する。各自が引き受けた役割に没頭している姿が見られる。
5th EP「The Action」は。BOYNEDTDOORの成長への熱い思いが込められた作品となっている。“より良い自分”を目指して現状にとどまるのではなく、果敢に挑戦する6人の力強い覚悟が感じられる作品に仕上がっている。発売当日にはショーケースを開催することが決まっている。
【写真】Vlog風のBOYNEXTDOOR「The Action」プロモーション
24日にサプライズオープンした「The Action」の特設サイトでは衛星写真が掲載された地図が広がっている。表示された特定の場所を詳しく見ると、それぞれのコンテンツ公開スケジュールを暗示するカウントダウンが掲載されている。
さらに、26日午後10時にはHYBE LABELS YouTubeチャンネルにVlog形式のカムバックプロモーション映像を公開。映像内で6人のメンバーは映画製作クルー「TEAM THE ACTION」に扮（ふん）し、シカゴフィルムフェスティバルに参加するための準備に突入する。各自が引き受けた役割に没頭している姿が見られる。
5th EP「The Action」は。BOYNEDTDOORの成長への熱い思いが込められた作品となっている。“より良い自分”を目指して現状にとどまるのではなく、果敢に挑戦する6人の力強い覚悟が感じられる作品に仕上がっている。発売当日にはショーケースを開催することが決まっている。