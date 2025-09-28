ÌÕÌÜ¤Î·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡¡ÖR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡×²¦¼Ô¤ÇÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê36¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î¤ª¾Ð¤¤³èÆ°¤ò¡È¿ò¹â¡É¤À¤È»×¤¦¿Í¡¹¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ·Ý¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡Ø¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Ð¤¤¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡ØÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê¤´Î©ÇÉ¤Ê¤³¤È1²ó¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤·¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¶â¤¬Íß¤·¤¤ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡¡¤³¤ì¤À¤±¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£