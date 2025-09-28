¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡ÖÂ©¤¬¹ç¤ï¤º¤ª¸ß¤¤¾Ð¤¤´®¤¨¤Æ¤¿¡×¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤Î¡ÖNG¥·¡¼¥ó¡×¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¾Ð¤¤´®¤¨¤Æ¤¿¤±¤É´Ö¤¬¤â¤¿¤º¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¸íËâ²½¤·¤Æ¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
"ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025"¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÈËÜÈÖ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÊú¤¤·¤á¥·¡¼¥ó¤ò¡ÖÀ®¸ù¥·¡¼¥ó¡×¤È¡ÖNG¥·¡¼¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò³À´Ö¸«¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡ÖÂ©¤¬¹ç¤ï¤º¤ª¸ß¤¤¾Ð¤¤´®¤¨¤Æ¤¿¡×¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤Î¡ÖNG¥·¡¼¥ó¡×¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¾Ð¤¤´®¤¨¤Æ¤¿¤±¤É´Ö¤¬¤â¤¿¤º¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¸íËâ²½¤·¤Æ¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×
ÉÍºê¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö1¸ÄÌÜ¤ÏÀ®¸ù¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÊú¤¤·¤á¥·¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥³¥³¤Î¤³¤ä¤ÎÊú¤¤·¤áÊý¤ÈÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¤¬Å·ºÍÅª¤Ë¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡ª¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë @keitopanpan ¤¬¡Ø¤³¤ä¤¿¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Î¤ÇºÇ¶á¥Þ¥Í¤·¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¥À¥ó¥µ¡¼´Ö¤Î¿Æ¤·¤¤´Ø·¸À¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖNG¥·¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¾ìÌÌ¤ò¸ø³«¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¡ÖÂ©¤¬¹ç¤ï¤º¤ª¸ß¤¤¾Ð¤¤´®¤¨¤Æ¤¿¤±¤É´Ö¤¬¤â¤¿¤º¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¸íËâ²½¤·¤Æ¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Î"ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025"¤Ï¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡¥Ô¡¼¥¹¤¬¥¥å¡¼¥È²á¤®¤À¤Í¡×¡Ö¥ê¥Ï¤âËÜÈÖ¤ß¤¿¤¤¡ª¡ª¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Þ¤Ç¡×¡ÖNG¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÀ®¸ùver.¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬¤ª¤â¤·¤í¡×¡Ö¤³¤¦¤æ¤¦Î¢Â¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡Ç¯¡¹¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë²Ä°¦¤¤¤¢¤æ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤¼¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦NG¥·¡¼¥ó´Þ¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
°ÖÎîº×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Í¥¸,
°ËÅì»Ô,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Êè,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö