¡ÚÆñÆÉÉÄ»ú¡ÛÏ»½½Î¤¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡ÈÆüËÜ¤ËÌó30¿Í¤Î¤ß¡É¡ÄÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡©¡Ö¤¤¤Á¤¤¤ÁÄûÀµ¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¿Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Ã¯¤·¤â¤¬Ë¾¤ßÄÌ¤ê¤Î²ÈÄí´Ä¶¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Æ±¤¸¤¯À¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÉÄ»ú¡×¤À¡£·ëº§¤äÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò·Ð¤ÆÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢ÉÄ»ú¤Ëµ¯°ø¤·¤ÆËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤Õ¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¢¹Ô¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥ï¹Ô¡×¤ÎÉÄ»ú¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÔ¤Ä¾ìÌÌ¤¬Â¿¤½¤¦¤À¤«¤éµ¤Ä¹¤ÊÀ³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¤À¡£
É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¡¢¡È¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¡É¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£Û©¤¯¡¢¡Öº´Æ£¡×¤ä¡ÖÎëÌÚ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÂ¿¿ôÇÉ¡É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¢¡ÆüËÜ¤Ë¤ï¤º¤«Ìó30¿Í
º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÏ»½½Î¤ ·Ã¡Ê¤Ä¤¤¤Ò¤¸ ¤á¤°¤ß¡Ë¡×¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ò¤¸¡×¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎPC´Ä¶¤Ç¤ÏÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Ê¤·¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÉÄ»ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖÉÄ»úÍ³Íènet¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ï¤º¤«30¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
ÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬½Ð¿ÈÃÏ¤À¤¬¡¢Ï»½½Î¤¤µ¤ó¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë½Ð¿ÈÃÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÄÁÌ¾¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ï»½½Î¤¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ïºë¶Ì¸©¤Î·§Ã«¤¬È¯¾Í¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³¤«¤é60Î¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡ØÏ»½½Î¤¡Ù¤ò¤É¤¦ÆÉ¤á¤Ð¡Ø¤Ä¤¤¤Ò¤¸¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ÊÁ°¡¢Éã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÀèÁÄ¤¬¤Ø¤½¤Þ¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ì¤À¤±¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¾¤ËÆ±¤¸ÉÄ»ú¤Î¿Í¤Ë½Ð°©¤¨¤Ã¤¿¤È¤¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¿ÆÀÌ°Ê³°¤ÎÏ»½½Î¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á°¤Î¿¦¾ì¤Ç¡¢¡Ø¤Ä¤¤¤Ò¤¸¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÌ¾»É¸ò´¹¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï¡ØÕôÈæÃÏ¡Ù¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´Á»ú¤¬°ã¤¦¿Í¤Ï³ä¤È¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤Á¤¤¤ÁÄûÀµ¤·¤Ê¤¤
¤Û¤«¤Ë¤â¡É¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÉ¤ßÊý¤ò´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤Á¤¤¤ÁÄûÀµ¤·¤Ê¤¤¤ÇÊ¹¤Î®¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËþÀÊ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤ÆÂÔ¤Ä¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¶Ì¾¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìÈ¯¤ÇÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ±¤¸ÉÄ»ú¤Î°ìÂ²¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
Ä¶¾¯¿ôÇÉ¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡ØÄÁ¤·¤¤¤Í¡Á¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Ï»½½Î¤¤µ¤ó¡£¤«¤¯¤¤¤¦É®¼Ô¤â¡ÖÄØ¸¶¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ä¤äÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¡£Ï»½½Î¤¤µ¤ó¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤É¤³½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¢¡¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Ï¡Ö¼«¼çÅª¤Ë½ñ¤¯¡×
ÅöÁ³¡¢À¸³è¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÌÌÅÝ¤äº¤¤ê¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö½ÐÄ¥Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬º¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌ¾Êí¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤à¤Ê¤¯Ì¾Êí¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÏ»½½Î¤·Ã¡Ù¤È¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ß²¾Ì¾¤¬¤Ê¤ó¤È¡Ø¤à¤½¤ê¤¨¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤í¤¯¤¸¤å¤¦¤ê¤¨¡Ù¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤à¤½¤ê¤¨¡Ù¤Ï¤³¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¤¤Ë¤ÏÌÌÅÝ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤â¡£
¡Ö¤Õ¤ê¤¬¤ÊÍó¤¬¤Ê¤¤½ñÎà¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¼çÅª¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢É¬¤º¡Ø¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤ªÆÉ¤ß¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥â¤ËÆÉ¤ß²¾Ì¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ýÆ¬¤À¤È¡Ø¤Ä¤¤¤Ò¤¸¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ø¤ó¤¯¤¤¤Ò¤¸¤µ¤ó¡©¡Ù¡Ø¤Ä¤¤¤·¤¸¤µ¤ó¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬²¿ÅÙ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢¡¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
ÂçÈ¾¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌÌÅÝ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÆñÆÉ¤ÎÉÄ»ú¤ò¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é²ñÏÃ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¡£½Ð¿ÈÃÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤ÆÅú¤¨¤ì¤Ð¡¢¶öÁ³Æ±¶¿¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«ÏÃ¤¬ÃÆ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡Ö¼«¸Ê³«¼¨¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«Á³¤È¼«¸Ê³«¼¨¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ï»½½Î¤¤µ¤ó¡£
ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤éÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿Mr.tsubaking¡ä
¡ÚMr.tsubaking¡Û
Boogie the ¥Þ¥Ã¥Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢NHK¡ÖÂç¡ªÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¥µ¥¨¥¤±¤ó¤¾¤¦¤äÌîµÜ¿¿µ®¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤âÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿BSÄ«Æü¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌ¾²è¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢Web¥µ¥¤¥È¡ÖÀ¤³¦¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤Ç¤ÎÈþ½Ñ¥³¥é¥à¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTABLO¡×¤Ç¤ÎÄÁ¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÏ¢ºÜ¤ò¼¹É®¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÇÊ©Áü²òÀâ¤â¡£
Æ±¤¸¤¯À¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÉÄ»ú¡×¤À¡£·ëº§¤äÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò·Ð¤ÆÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢ÉÄ»ú¤Ëµ¯°ø¤·¤ÆËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤Õ¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¢¹Ô¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥ï¹Ô¡×¤ÎÉÄ»ú¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÔ¤Ä¾ìÌÌ¤¬Â¿¤½¤¦¤À¤«¤éµ¤Ä¹¤ÊÀ³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¤À¡£
¢¡ÆüËÜ¤Ë¤ï¤º¤«Ìó30¿Í
º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÏ»½½Î¤ ·Ã¡Ê¤Ä¤¤¤Ò¤¸ ¤á¤°¤ß¡Ë¡×¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ò¤¸¡×¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎPC´Ä¶¤Ç¤ÏÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Ê¤·¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÉÄ»ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖÉÄ»úÍ³Íènet¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ï¤º¤«30¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
ÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬½Ð¿ÈÃÏ¤À¤¬¡¢Ï»½½Î¤¤µ¤ó¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë½Ð¿ÈÃÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÄÁÌ¾¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ï»½½Î¤¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ïºë¶Ì¸©¤Î·§Ã«¤¬È¯¾Í¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³¤«¤é60Î¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡ØÏ»½½Î¤¡Ù¤ò¤É¤¦ÆÉ¤á¤Ð¡Ø¤Ä¤¤¤Ò¤¸¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ÊÁ°¡¢Éã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÀèÁÄ¤¬¤Ø¤½¤Þ¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ì¤À¤±¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¾¤ËÆ±¤¸ÉÄ»ú¤Î¿Í¤Ë½Ð°©¤¨¤Ã¤¿¤È¤¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¿ÆÀÌ°Ê³°¤ÎÏ»½½Î¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á°¤Î¿¦¾ì¤Ç¡¢¡Ø¤Ä¤¤¤Ò¤¸¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÌ¾»É¸ò´¹¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï¡ØÕôÈæÃÏ¡Ù¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´Á»ú¤¬°ã¤¦¿Í¤Ï³ä¤È¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤Á¤¤¤ÁÄûÀµ¤·¤Ê¤¤
¤Û¤«¤Ë¤â¡É¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÉ¤ßÊý¤ò´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤Á¤¤¤ÁÄûÀµ¤·¤Ê¤¤¤ÇÊ¹¤Î®¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËþÀÊ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤ÆÂÔ¤Ä¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¶Ì¾¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìÈ¯¤ÇÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ±¤¸ÉÄ»ú¤Î°ìÂ²¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
Ä¶¾¯¿ôÇÉ¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡ØÄÁ¤·¤¤¤Í¡Á¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Ï»½½Î¤¤µ¤ó¡£¤«¤¯¤¤¤¦É®¼Ô¤â¡ÖÄØ¸¶¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ä¤äÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¡£Ï»½½Î¤¤µ¤ó¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤É¤³½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¢¡¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Ï¡Ö¼«¼çÅª¤Ë½ñ¤¯¡×
ÅöÁ³¡¢À¸³è¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÌÌÅÝ¤äº¤¤ê¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö½ÐÄ¥Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬º¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌ¾Êí¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤à¤Ê¤¯Ì¾Êí¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÏ»½½Î¤·Ã¡Ù¤È¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ß²¾Ì¾¤¬¤Ê¤ó¤È¡Ø¤à¤½¤ê¤¨¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤í¤¯¤¸¤å¤¦¤ê¤¨¡Ù¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤à¤½¤ê¤¨¡Ù¤Ï¤³¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¤¤Ë¤ÏÌÌÅÝ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤â¡£
¡Ö¤Õ¤ê¤¬¤ÊÍó¤¬¤Ê¤¤½ñÎà¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¼çÅª¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢É¬¤º¡Ø¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤ªÆÉ¤ß¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥â¤ËÆÉ¤ß²¾Ì¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ýÆ¬¤À¤È¡Ø¤Ä¤¤¤Ò¤¸¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ø¤ó¤¯¤¤¤Ò¤¸¤µ¤ó¡©¡Ù¡Ø¤Ä¤¤¤·¤¸¤µ¤ó¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬²¿ÅÙ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢¡¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
ÂçÈ¾¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌÌÅÝ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÆñÆÉ¤ÎÉÄ»ú¤ò¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é²ñÏÃ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¡£½Ð¿ÈÃÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤ÆÅú¤¨¤ì¤Ð¡¢¶öÁ³Æ±¶¿¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«ÏÃ¤¬ÃÆ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡Ö¼«¸Ê³«¼¨¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«Á³¤È¼«¸Ê³«¼¨¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ï»½½Î¤¤µ¤ó¡£
ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤éÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿Mr.tsubaking¡ä
¡ÚMr.tsubaking¡Û
Boogie the ¥Þ¥Ã¥Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢NHK¡ÖÂç¡ªÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¥µ¥¨¥¤±¤ó¤¾¤¦¤äÌîµÜ¿¿µ®¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤âÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿BSÄ«Æü¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌ¾²è¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢Web¥µ¥¤¥È¡ÖÀ¤³¦¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤Ç¤ÎÈþ½Ñ¥³¥é¥à¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTABLO¡×¤Ç¤ÎÄÁ¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÏ¢ºÜ¤ò¼¹É®¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÇÊ©Áü²òÀâ¤â¡£