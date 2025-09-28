¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å»ÙÊ§¤¦¡×²ÄÇ½À¤â¡£¼õ¸³À¸¤Î¿Æ¤¬º£¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö2¡Á3·î¤Î½ÐÈñ¡×¤Î¶²¤í¤·¤µ
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡¡Àè½µËö¤«¤éµÞ·ã¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÁû¤¬¤·¤«¤Ã¤¿²Æ¤ÎÇ®µ¤¤Ï¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÃ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤È´¤±¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Ä«½Ð¶Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç´À¤¬¥À¥é¥À¥é¤Ë¤Ê¤ë²Æ¤è¤ê¤â¡¢Åà¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éµ¢Ï©¤ËÃå¤¯Åß¤è¤ê¤â¡¢½©¤¬°ìÈÖ¹¥¤Þ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤ÄÃÏµåÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÉ½ñ¤Î½©¡¢¿©Íß¤Î½©¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Î½©¡×¡£
¢¡¿Æ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡È¼õ¤«¤Ã¤¿¸å¡É¤ÎÏÃ
¡¡¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÅß¤Þ¤Ç¤Î9·î¡Á11·îº¢¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Æ¤Ï¼õ¸³¤ÎÅ·²¦»³¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢²ÆµÙ¤ß°Ê¹ßµÞ·ã¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ÈÀ®ÀÓ¤¬¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¼õ¸³À¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸«¼é¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¸Ó£¤·¤Æ¤â·ãÎå¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ÎÇº¤ß¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¼õ¸³¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀï¤¤¡£´°Áö¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤¿¤Àµ§¤ë¡£Í¾·×¤Ê¸ý½Ð¤·¤³¤½¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤òºï¤®¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¿Æ¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼õ¤«¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼õ¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¡×¤Î¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Î2·î¤«¤é3·î¤Ç¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤Ð100Ëü°Ê¾å¤Î½ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡2·î¤«¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö2·î¤Î¾¡¼Ô¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë»×¤ï¤Ì½ÐÈñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡°Õ³°¤È¤«¤«¤ë¡Ö¹ç³Ê¸å¤ÎÈñÍÑ¡×
¡¡»ÖË¾¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÆþ»î¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹ç³ÊÅÀ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÆþ³Ø»ñ³Ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Æþ³Ø¼«ÂÎ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÆþ³Ø¶â¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³Ø¹»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢20Ëü°Ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¶¤é¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢»äÎ©Âç³Ø¤ÎÆþ³Ø¶â¤Ï20Ëü±ß¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¾ì¹ç¤Ï28Ëü2000±ß¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï20Ëü¤«¤é30Ëü¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï40Ëü¤òÄ¶¤¹¤Ê¤É¡¢ÆÍÁ³¤Î½ÐÈñ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¡¹ÄË¤¹¤®¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ³Ø¶â¤Ë¤ÏÇ¼Æþ´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢²¾¤Ë»î¸³¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆþ³Ø»ñ³Ê¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç³ØÆþ»î¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï1¡Á2½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÍ±Í½¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢3¡Á4ÆüÃæ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¡Ö¹ç³ÊÈ¯É½Æü¤ÎÅöÆü¤Î¤ß¡×¤Ê¤ó¤Æ³Ø¹»¤â¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÆþ³Ø»ñ³Ê¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ê¤É¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇ¯´Ö50ËüÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤ÏÇÜ¤Î100Ëü±ß°Ê¾å¤¬Áê¾ì¡£È¾´üÊ¬¤À¤±Ç¼Æþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢3·î¤À¤±¤Ç70¡Á80Ëü¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¸¤ã¤¢Ê§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È³ê¤ê»ß¤á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÄñ¤Î¼õ¸³À¸¤Ïµã¤¯µã¤¯20¡Á30Ëü±ß¤ò¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤ë³Ð¸ç¤ÇÊ§¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÂè°ì»ÖË¾¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î³Ø¹»¤Ë¤ÏÆþ³Ø¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙÊ§¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Æþ³Ø¶â¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÍ¾·×¤Ë¿ô½½Ëü±ß»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×A¤µ¤ó¿Æ»Ò¤Î¥±¡¼¥¹
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò½¤¤á¤¿A¤µ¤ó¿Æ»Ò¡£
¡¡¿ôÆü¸å¤Ë¤ÏÂè°ì»ÖË¾¤Î¼õ¸³Æü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤âËüÃ¼¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÔÆâÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ëÂè°ì»ÖË¾¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¹»È½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð³ê¤ê»ß¤á¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤«¤éË¾¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡Àè½µËö¤«¤éµÞ·ã¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÁû¤¬¤·¤«¤Ã¤¿²Æ¤ÎÇ®µ¤¤Ï¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÃ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤È´¤±¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Ä«½Ð¶Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç´À¤¬¥À¥é¥À¥é¤Ë¤Ê¤ë²Æ¤è¤ê¤â¡¢Åà¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éµ¢Ï©¤ËÃå¤¯Åß¤è¤ê¤â¡¢½©¤¬°ìÈÖ¹¥¤Þ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤ÄÃÏµåÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÉ½ñ¤Î½©¡¢¿©Íß¤Î½©¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Î½©¡×¡£
¡¡¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÅß¤Þ¤Ç¤Î9·î¡Á11·îº¢¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Æ¤Ï¼õ¸³¤ÎÅ·²¦»³¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢²ÆµÙ¤ß°Ê¹ßµÞ·ã¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ÈÀ®ÀÓ¤¬¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¼õ¸³À¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸«¼é¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¸Ó£¤·¤Æ¤â·ãÎå¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ÎÇº¤ß¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¼õ¸³¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀï¤¤¡£´°Áö¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤¿¤Àµ§¤ë¡£Í¾·×¤Ê¸ý½Ð¤·¤³¤½¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤òºï¤®¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¿Æ¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼õ¤«¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼õ¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¡×¤Î¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Î2·î¤«¤é3·î¤Ç¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤Ð100Ëü°Ê¾å¤Î½ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡2·î¤«¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö2·î¤Î¾¡¼Ô¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë»×¤ï¤Ì½ÐÈñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡°Õ³°¤È¤«¤«¤ë¡Ö¹ç³Ê¸å¤ÎÈñÍÑ¡×
¡¡»ÖË¾¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÆþ»î¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹ç³ÊÅÀ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÆþ³Ø»ñ³Ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Æþ³Ø¼«ÂÎ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÆþ³Ø¶â¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³Ø¹»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢20Ëü°Ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¶¤é¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢»äÎ©Âç³Ø¤ÎÆþ³Ø¶â¤Ï20Ëü±ß¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¾ì¹ç¤Ï28Ëü2000±ß¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï20Ëü¤«¤é30Ëü¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï40Ëü¤òÄ¶¤¹¤Ê¤É¡¢ÆÍÁ³¤Î½ÐÈñ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¡¹ÄË¤¹¤®¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ³Ø¶â¤Ë¤ÏÇ¼Æþ´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢²¾¤Ë»î¸³¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆþ³Ø»ñ³Ê¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç³ØÆþ»î¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï1¡Á2½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÍ±Í½¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢3¡Á4ÆüÃæ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¡Ö¹ç³ÊÈ¯É½Æü¤ÎÅöÆü¤Î¤ß¡×¤Ê¤ó¤Æ³Ø¹»¤â¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÆþ³Ø»ñ³Ê¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ê¤É¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇ¯´Ö50ËüÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤ÏÇÜ¤Î100Ëü±ß°Ê¾å¤¬Áê¾ì¡£È¾´üÊ¬¤À¤±Ç¼Æþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢3·î¤À¤±¤Ç70¡Á80Ëü¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¸¤ã¤¢Ê§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È³ê¤ê»ß¤á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÄñ¤Î¼õ¸³À¸¤Ïµã¤¯µã¤¯20¡Á30Ëü±ß¤ò¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤ë³Ð¸ç¤ÇÊ§¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÂè°ì»ÖË¾¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î³Ø¹»¤Ë¤ÏÆþ³Ø¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙÊ§¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Æþ³Ø¶â¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÍ¾·×¤Ë¿ô½½Ëü±ß»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×A¤µ¤ó¿Æ»Ò¤Î¥±¡¼¥¹
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò½¤¤á¤¿A¤µ¤ó¿Æ»Ò¡£
¡¡¿ôÆü¸å¤Ë¤ÏÂè°ì»ÖË¾¤Î¼õ¸³Æü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤âËüÃ¼¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÔÆâÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ëÂè°ì»ÖË¾¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¹»È½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð³ê¤ê»ß¤á¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤«¤éË¾¤ß¤¿¤¤¡£