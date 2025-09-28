¤Ò¤í¤æ¤¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±ÌµÂÌ¡ª¡×¤È°ì½³¡£¼Â¤Ï¡È¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿À¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡£Áªµó¤Ç¤â¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡ÖÄÂ¶â¾å¾º¡×¤«¤é¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¾ÍèÉÔ°Â¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¼«¿È¤âÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤ÏÀèÆü¤Îµ»ö¡Ø¡Ö40Âå°Ê¹ß¤Ï¥¹¥¥ë¤âÍ×ÎÎ¤Î¤è¤µ¤âËá¤¯¤À¤±¥à¥À¡×¤È¤Ò¤í¤æ¤¤¬ÃÇ¸À¡ª¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¤äÍ×ÎÎ¤Î¤è¤µ¤òËá¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ã¼ê¤È¶¥¤¦Á°¤Ë¤¹¤Ç¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢20Âå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÀ¤¸¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤òÀäË¾¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ò¤í¤æ¤¤¬º£²ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï²¿¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÌµÂÌ¡ª¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¿¿°Õ¤ËÇ÷¤ë¡£
¢¡ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡£¥à¥À¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¡×¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡¡40Âå¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£ËÍ¤éÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¡ÈÌä¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÇ¯Âå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¶¯¤ß¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ãæ¹âÇ¯¤ÇÃ¦¥µ¥éµ¯¶È¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¡ØSPA¡ª¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÏÀ®¸ùÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢º£¤Î»þÂå¤ÏÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂÅª¤Ê¹Í¤¨¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Ï20Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬¥Î¡¼¥³¡¼¥É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¤¡¢¿ô»þ´Ö¤Ç¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤¬¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¤âÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÅØÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂÅª¤Ê¸¸ÁÛ¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÕ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤âÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤¬¼ã¤¤¿Í¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎIT¥Ä¡¼¥ë¤Ï¼ã¼Ô¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëBeReal.¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼ã¼Ô¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼´¶³Ð¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¼ã¼Ô¤¬ºî¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬Åö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤¬»×¤¤¤Ä¤¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡°Å¹æÄÌ²ß¤È¤«¾ðÊó¾¦ºà¤Ë¤ª¶â¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢»þÂå¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿´¶³Ð¤ÇÅ¬Åö¤Ê¾ðÊó¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤«¤é¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤ß¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÀ®¸ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Çº£¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤È¤«¤À¤È¡¢¶¯¤ß¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦½ñ¤¯¤ÈÈ¬ÊýºÉ¤¬¤ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¶¯¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼¡¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¿ÍÌ®¡¢¥³¥Í¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÂç´ë¶È¤Ë±Ä¶È¤Ç¤¤ë¡×¤È¤«¶¯ÎÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÉð´ï¤Ë±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¡ÖÄÙ¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤òµá¤á¤º¤Ë¶â²Ô¤®¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÆ¯¤¡¢¾å»Ê¤ä¼è°úÀè¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÏÆ»¤ËÂ³¤±¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²ò¸Û¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ¸³è¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡º¬À¤äÅØÎÏ¤¬Ìò¤ËÎ©¤¿¤º´¶À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²áµî¤ËÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¡È¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¿ù¸¶¸÷ÆÁ¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë
À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¤Ò¤í¤æ¤¡Ë1976Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ¡¦ÀÖ±©¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢ºß³ØÃæ¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ËÎ±³Ø¡£1999Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡¢2005Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Î¸µ´ÉÍý¿Í¡£¸½ºß¤Ï±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤Î·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëºß½»¡£¤¿¤Þ¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¡£½µ´©SPA!¤Ç10Ç¯°Ê¾åÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¡£¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù
