¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥«¥é¥À¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ä¡×Ç¯²¼¥¥ã¥Ð¾î¤È¤ÎºÆº§¤ò¸å²ù¤·Â³¤±¤ë44ºÐ¡È¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯7·î26Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÃí°Õ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¶¯¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¢¤È¤«¤é¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÝÎÓ¿®ÂÀÏ¯¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦44ºÐ¡Ë¡£
¡¡³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢Éå¤ì±ï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Î¤Þ¤Þ¸µºÊ¤È·ëº§¤·¤¿ÃÝÎÓ¤µ¤ó¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÄ¹µ÷Î¥±¿Å¾¼ê¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¼Ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²¿Æü¤â¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤ë»Å»ö¤ÏÅ·¿¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¢¡ÎÁÍý¡¦ÀöÂõ¡¦ÁÝ½ü¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹
¡ÖÀÎ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¶Ð¤áÀè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤â¼ÒÍÑ¼Ö¤À¤·¡¢²þÂ¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Î»Ò²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½Å»ë¤ÇÊ¡Íø¸üÀ¸¤äµëÎÁÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Á³¤È¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ï«Æ¯´Ä¶¤¬¤è¤¯¼ê¸ü¤¤´ë¶È¤ÇÆ¯¤¡¢·ëº§¤·¤¿±ü¤µ¤ó¤È¤Ï³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿Ãç¡£ºÊ¤ÏÀáÌó²È¤ÇÃù¶â¤¬¼ñÌ£¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¿È¤Ê¤ê¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÃÝÎÓ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¥ê¤Ò¤È¤Ä¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÝ½ü¤â¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿ÉÔ¼«Í³¤Î¤Ê¤¤¡¢Ëþ¤Á¤¿Êë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£¸µ²Ç¤Ï¡¢²È»ö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤ËÍ¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¡¦ÀöÂõ¡¦ÁÝ½ü¤ò´°àú¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢2¿Í¤ÎÏ·¸å¤Î»ñ¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¤«¤é¤È¥Ñ¡¼¥È¶Ð¤á¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î²Ç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Æ±Î½¤È°û¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¡Ä
¡¡¤±¤ì¤ÉÃÝÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤È°û¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÅ¥¿ì¡£¤½¤³¤ÇÎÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿AÈþ¤µ¤ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤ò¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ2¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÃÝÎÓ¤µ¤ó¤¬¥â¥Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Î½¤â¸«¤Æ¸«¤Ì¥Õ¥ê¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥â¥Æ¤Ê¤¤¼«³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢8³ä°Ê¾å¤¬¾éÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âAÈþ¤Ï¡Ø¤¤¤Þ¤ÏÌµÍý¤À¤±¤É¡¢¤ªÅ¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ê¤é¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±Î½¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥³¥¤¥Ä¡¢²Ç¤µ¤ó¤¤¤ë¤è¡Ù¡Ø¤ª¶â¤ÏÃù¤á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡¢¹×¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤Ð¡©¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡×
¡¡Àú¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¼þ°Ï¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡¢ÃÝÎÓ¤µ¤ó¤â¤À¤ó¤À¤ó¤È°ÕÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤«¡£Ì²¤µ¤ä¿ì¤¤¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤ëÆ±Î½¤ò²£ÌÜ¤Ë°û¤ßÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤ËÊÄÅ¹¡£¡Ö¿ì¤¤³Ð¤Þ¤·¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢2¸®ÌÜ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¥«¥é¥À¤ò½Å¤Í¡Ä
¡ÖÏÃ¤·¾å¼ê¤ÊAÈþ¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥Õ¥§¤Ø¡£¤½¤·¤ÆÌë¤¬ÌÀ¤±¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¥«¥é¥À¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Æ¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢22ºÐÇ¯²¼¤Î¹¤¤Ì¤±¤¿Èþ¿Í¤Ç¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ÊAÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡AÈþ¤µ¤ó¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÈÕ¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃÝÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇú¿ç¡£¤½¤·¤Æ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢ºÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë´é¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¢¤ë¤³¤È¤òí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸½¼ÂÆ¨Èò¡£AÈþ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÆ±À³¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤â²ñ¼Ò¤Ë¤âÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æ±Î½¤ä¾å»Ê¤«¤é¤âÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¢¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢ËâË¡¡© ¼ö¤¤¡©¤Ç¤â¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤ËAÈþ¤òÁªÂò¡£¡Ø¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦²Ç¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È²¿ÅÙ¤â¤ª´ê¤¤¤·¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆºÆº§
¡¡¤µ¤é¤ËÃÝÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ëÆ±Î½¤ä¾å»Ê¤Ë¡¢AÈþ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤Á¤®¤Ã¤ÆÉâ¤«¤ì¤Þ¤¯¤ë»ÏËö¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢AÈþ¤µ¤ó¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
