¡Ö²£¹Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡×Ë¾ºÎ¶¤Ë³å¡ªÊÑ²½¤Ç2ÇÔ»à¼é¤â¡ÄÌ¾ÊªÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ö¤¢¤Î¾¡¤ÁÊý¤Ç¶»¤òÄ¥¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡×
Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤Ç2ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶(C)Getty Images
¡¡²£¹Ë¤ÎÊÑ²½¤Ë³å¤À¡ª
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ï9·î27Æü¤Ë14ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£1ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬¡¢±¦¤Ò¤¶¤òÄË¤á¤ÆµÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç´Ø¡¦¶×ºù¤ËÉÔÀï¾¡¡£¤½¤Î¸å¤Î·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢2ÇÔ¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç±¦¤ËÆ°¤¡¢´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢»òÇÕ¤Î¹ÔÊý¤ÏÆ±28Æü¤ÎÀé½©³Ú¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñµ»´Û¤ÏÁûÁ³¡£¸åÌ£¤Î°¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ï28Æü¤ÎTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¤ÎÁ·¾ìµ®»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢ÃæÈª¤µ¤ó¡£Ë¾ºÎ¶2ÇÔ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤´°Õ¸«ÈÖ¤Î¸µDeNA´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¤Ï¡Ö¤à¤Ã¤È¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢²£¹Ë¤Ï¸«¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤½Å°µ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ï¡¢²£¹Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¼ê¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÎÏ»Î¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡×¤À¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ì¸À¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î¾¡¤ÁÊý¤Ç¶»¤òÄ¥¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶»¤òÂß¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÄ¥ËÜ¡Ê·®¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤éÂç³å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢»ä¤Ï¾®¤µ¤¤³å¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤ç¤¦¡ÊÀé½©³Ú¡Ë¤ÏÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¤´°Õ¸«ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¯¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÎ¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µ¶¤é¤¶¤ë¿´¶¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤Ï1ÇÔ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡¢2ÇÔ¤ÎË¾ºÎ¶¤Ë¤è¤ë²£¹Ë·èÀï¤È¤Ê¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]