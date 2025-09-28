無念のV逸も手応え「実力の差は間違いなく縮まってきてる」　日本ハム・新庄剛志監督が連覇のソフトバンクへ祝福＆感謝

ソフトバンクへの祝福と感謝を記した日本ハム・新庄剛志監督(C)Getty Images

　パ・リーグ2位の日本ハムは9月27日のロッテ戦（ZOZOマリン）に2-0に快勝。しかし、首位のソフトバンクが西武戦（ベルーナドーム）に4-1で勝ち、リーグ連覇を達成。日本ハムは9年連続のV逸が決まった。

　新庄剛志監督にとって、就任4年目の悲願は叶わなかった。それでも、試合後は自身のインスタグラムを更新。同学年でもある小久保裕紀監督が胴上げされる動画をストーリーズに添付した上で、「悔しくて悔しくて　言葉にするのは難しいけど　小久保監督　素直におめでとう　本当に強かった」と祝福した。

　だが、同じ2位でも13.5ゲーム差と離された昨季とは意味合いが違う。今季は開幕からペナントレースをリードし、2位に転落した8月以降も食らいついた。だからこそ「しかし　実力の差は間違いなく縮まってきてる」と添えた。

　また、一夜明けの28日にはソフトバンク・孫正義オーナーへの感謝を伝えた。ストーリーズで孫オーナーが新庄監督を称賛する記事を引用。そこに「孫オーナー　ファイターズに対してのコメント有難うございます」と記し、続けて「はい　我々は強くなりました　強い　ソフトバンクさんのおかげです」とつづった。

　レギュラーシーズンは決着がついたが、まだクライマックスシリーズが残されている。27日の試合でプロ初完封を飾った達孝太を称える投稿では「CSも頼んだ　まだまだファンの為に　パリーグを盛り上げるぞ」と書き込んだ。10月こそは、主役を奪い返してみせる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]