無念のV逸も手応え「実力の差は間違いなく縮まってきてる」 日本ハム・新庄剛志監督が連覇のソフトバンクへ祝福＆感謝
ソフトバンクへの祝福と感謝を記した日本ハム・新庄剛志監督(C)Getty Images
パ・リーグ2位の日本ハムは9月27日のロッテ戦（ZOZOマリン）に2-0に快勝。しかし、首位のソフトバンクが西武戦（ベルーナドーム）に4-1で勝ち、リーグ連覇を達成。日本ハムは9年連続のV逸が決まった。
新庄剛志監督にとって、就任4年目の悲願は叶わなかった。それでも、試合後は自身のインスタグラムを更新。同学年でもある小久保裕紀監督が胴上げされる動画をストーリーズに添付した上で、「悔しくて悔しくて 言葉にするのは難しいけど 小久保監督 素直におめでとう 本当に強かった」と祝福した。
だが、同じ2位でも13.5ゲーム差と離された昨季とは意味合いが違う。今季は開幕からペナントレースをリードし、2位に転落した8月以降も食らいついた。だからこそ「しかし 実力の差は間違いなく縮まってきてる」と添えた。
また、一夜明けの28日にはソフトバンク・孫正義オーナーへの感謝を伝えた。ストーリーズで孫オーナーが新庄監督を称賛する記事を引用。そこに「孫オーナー ファイターズに対してのコメント有難うございます」と記し、続けて「はい 我々は強くなりました 強い ソフトバンクさんのおかげです」とつづった。
レギュラーシーズンは決着がついたが、まだクライマックスシリーズが残されている。27日の試合でプロ初完封を飾った達孝太を称える投稿では「CSも頼んだ まだまだファンの為に パリーグを盛り上げるぞ」と書き込んだ。10月こそは、主役を奪い返してみせる。
