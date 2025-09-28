無念のV逸も手応え「実力の差は間違いなく縮まってきてる」　日本ハム・新庄剛志監督が連覇のソフトバンクへ祝福＆感謝

ソフトバンクへの祝福と感謝を記した日本ハム・新庄剛志監督(C)Getty Images

パ・リーグ2位の日本ハムは9月27日のロッテ戦（ZOZOマリン）に2-0に快勝。しかし、首位のソフトバンクが西武戦（ベルーナドーム）に4-1で勝ち、リーグ連覇を達成。日本ハムは9年連続のV逸が決まった。

【動画】9回のピンチには新庄監督自らマウンドへ…選手を鼓舞する姿勢も光る

新庄剛志監督にとって、就任4年目の悲願は叶わなかった。それでも、試合後は自身のインスタグラムを更新。同学年でもある小久保裕紀監督が胴上げされる動画をストーリーズに添付した上で、「悔しくて悔しくて 言葉にするのは難しいけど 小久保監督 素直におめでとう 本当に強かった」と祝福した。

だが、同じ2位でも13.5ゲーム差と離された昨季とは意味合いが違う。今季は開幕からペナントレースをリードし、2位に転落した8月以降も食らいついた。だからこそ「しかし 実力の差は間違いなく縮まってきてる」と添えた。