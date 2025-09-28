¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª ¿Íµ¤½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬»°¥ÃÂô¤ÇÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²£ÉÍFC¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢²£ÉÍFC¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC¤âÌ³¤á¤ë»°ÅÄË¨Æü¹á¤µ¤ó¡£¡È²ñ¤¤¤Ë¤¤¤±¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢°¦¤ËÀ¸¤¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥¢¥¤¥ª¥±¡Ù¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤ÇÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëJ£±Âè32Àá¤Î²£ÉÍFCÂÐ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥ª¥±¡Ù¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡ÈÌî²»¡É¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ£µÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤È¡¢Ãå¡¹¤È¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÂç°ìÈÖ¡£²£ÉÍFC¤ÏJ£±¤Ç18°Ì¡¢¾ÅÆî¤Ï19°Ì¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¾¡ÅÀ£³¤òÌÜ¤¶¤·¡¢·üÌ¿¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤Á¤é¤âÇ®¤¤Àï¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¿Íµ¤½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¥¢¥¤¥ª¥±¡Ù¤¬»°¥ÃÂô¤Ë¹ßÎ×¡ª¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
