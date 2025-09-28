「失望の結果」「厳しいスタートだ」エジプトが日本に完敗でアフリカメディアは茫然！船越ジャパン13番の鮮烈弾に脱帽「GKは止められない」【U-20W杯】
現地時間９月27日、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表がチリで開幕したU-20ワールドカップの初戦でエジプトと対戦。２−０で快勝を収めた。
29分に主将のDF市原吏音のPKで先制した日本は、48分にも13番のMF石井久継の鋭いコントロールショットで加点。90分を通してペースを握って危なげなく勝利し、好スタートを切った。
エジプトの完敗にアフリカのメディアは嘆き節だ。『FOOT AFRICA』は「厳しいスタートだ。エジプトU-20代表、開幕戦で日本に０−２で敗れる」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「エジプトは、チリでの U-20ワールドカップで、日本に０−２で敗れるという失望の結果でスタートした。有望なメンバーを擁しながら、ファラオたちは自分たちの力を発揮するのに苦労した」
また、石井の２点目については、「後半開始早々、湘南ベルマーレのアタッカー、石井久継が齋藤俊輔のパスから強烈なシュートを決め、リードを２点に広げた。エジプトのGKはシュートを止められなかった」と脱帽の様子だった。
記事は「エジプトは、開催国のチリとニュージーランドも含まれるグループAで厳しい戦いに直面する」と続け、黒星発進に危機感を抱いているようだ。
日本は現地９月30日の第２戦でホスト国のチリと、エジプトはニュージーランドと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
