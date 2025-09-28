絶対エース不在の水戸が６試合ぶり白星！ 山本の先制弾＆大森のスーパーゴールで藤枝を２−０撃破！
直近４試合はいずれもドロー。26節・磐田戦の黒星を加えれば５戦勝ちなし。J２で首位に立ちながら足踏みが続く水戸が９月28日、J２第31節で藤枝とホームで対戦した。
同日には、チームトップの13ゴールをマークする渡邉新太の負傷が発表された。絶対エースを欠く水戸だが、32分に先手を取る。右サイドから飯田貴敬がクロスを供給すると、山本隼大が確実に流し込む。３試合ぶりに先発した山本が期待に応えた。
１点リードで迎えた後半、アグレッシブに攻め立てる藤枝に対し、押し込まれる場面が増えるが、集中を切らさず身体を張ったディフェンスで跳ね返す。
粘り強く守りながら、機を見て攻撃を繰り出し追加点を狙っていく。そして75分、大森渚生の右CKが直接ゴールイン。貴重な２点目を奪ってみせた。
試合はそのままタイムアップ。水戸が２−０で快勝。６試合ぶりの白星を掴み、首位の座を堅持した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】直接決めた！ 大森渚生のスーパーゴール
