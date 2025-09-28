¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿­¤Ó¿­¤Ó¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡£¤é¤·¤µ¥é¥ÜÂåÉ½¤Î°ËÄíÀµ¹¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬¼ã¼ê²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿»þ¤Ë¡ÈÍ¥½¨¤Ê±Ä¶È¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿H¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ç800Ëü±ß¼Ú¤ê¤Æ²Í¶õ¼õÃí¤·¡¢¼«¼çÅª¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾å»Ê¤¬¡Ø°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¶õµ¤¡Ù¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£

¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°ËÄíÀµ¹¯¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡ÖÇ¤¤»Êý¡×¤Î½çÈÖ Éô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¢£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Í¥½¨¤Ê±Ä¶È¤ÎËöÏ©

Psychological safety¡Ê¿´ÍýÅª°ÂÁ´À­¡Ë

¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Õ¤ê¡×¤È¡ÖÉÔÀµ¤Î¥ï¥Ê¡×¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë

»ä¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¸¦½¤¤Ç¡¢É¬¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëË¡Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À­¤¬¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÏËÜ²»¤ò±£¤·¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿´ÍýÅª°ÂÁ´À­¤È¤Ï¡¢Ã¯¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡É¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Ä¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Êó¹ð¤ä¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£

¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¿´ÍýÅª°ÂÁ´À­¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤³¤½¡£

¤µ¤â¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Õ¤ê¡×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç²£¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡È²þ¤¶¤ó¡É ¡Èµõµ¶¡É¤Ê¤É¤Î¡ÖÉÔÀµ¡×¤ËÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

À¸¡¹¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢»þ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤Î¤ÇOK¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

»ä¤¬¼ã¼ê²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£

¤½¤Î»þ¡¢¡ÈÍ¥½¨¤Ê±Ä¶È¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬H¤µ¤ó¡£

H¤µ¤ó¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¸ÜµÒ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÌÜÉ¸¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¡¢¤¹¤°°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ê¤¼¤«¡¢Ê£¿ô¤Î¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÆþ¶â¤¬¿ôÆü¡¢ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î´é¿§¤â¤É¤³¤«°­¤¤¡Ä¡Ä¡£

»ä¤¬Ä¾ÀÜ¡¢¸ÜµÒ¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡½¡½

Èà½÷¤¬¸ÜµÒ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²Í¶õ¼õÃí¡×¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î³Û¤Ï800Ëü¡£¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ç¼Ú¤ê¤ÆÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¼Ò¤Ç¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ÇH¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡ÖÌÜÉ¸¤ò³°¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×

H¤µ¤ó¤¬²Í¶õ·×¾å¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÁ°Ç¤²ÝÄ¹¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÄ¨²ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Ç¤²ÝÄ¹¤Ï¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£

ÍýÍ³¤Ï¡¢´ÉÍýÉÔ¹Ô¤­ÆÏ¤­¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢H¤µ¤ó¤â¼«¼çÅª¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£

¢£¿´ÍýÅª°ÂÁ´À­¤ò¤Ä¤¯¤ë¡È3¤Ä¤Î¿´ÆÀ¡É

¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤ä¤Ï¤ê¡¢¾å»Ê¤¬¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¶õµ¤¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ä¤¬¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤·¡¢¸¦½¤¤Ç¤â¾Ò²ð¤¹¤ëÂÐÏÃË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

1.¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë

¡Ö¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¤Ï¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤À¤±¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡×¤È¤¿¤ÀÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇOK¡£¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¡Ö¸À¤¤Ê¬¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Ö¸À¤¤Ê¬¡×¤ò°ìÄÌ¤êÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î²ñÏÃ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤½¤³¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¼¡¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡£¼ºÇÔ¤ò¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Éô²¼¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

2.¤¢¤¨¤Æ¡Ö¼å¤ß¡×¤ò¸«¤»¤ë

¿´ÍýÅª°ÂÁ´À­¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ëÂç¤­¤Ê¥«¥®¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼«¸Ê³«¼¨¡×¡£

ÆÃ¤Ë¡¢¾å»Ê¤Î¼ºÇÔÃÌ¤äÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ï¡¢¿Æ¶á´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë°Â¿´´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢´°àú¤µ¤è¤ê¡¢¡Ö¼å¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¾å»Ê¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

3.¡ÖÂ¿ÍÍÀ­¡×¤òÂº½Å¤¹¤ë

¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¥Ä¥é¤¤¡á¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¡£

¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡¢°Ê¾å¡×¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³ä¤êÀÚ¤ë´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ²ò¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤Û¤É¿Í»ö¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏÄã¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¸¦½¤Àè¤Î¿Í»ö¤«¤é»Ç¤¦¼Â´¶¤Ç¤¹¡£

º£¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ëÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£

Ç¤¤»¤ëºÝ¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À­¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¢£¤´Ë«Èþ¤Ç¤ÏËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤

Ownership¡Ê¼«¸Ê·èÄê´¶¡Ë

Éô²¼¤Ë¡Ö¼¹Ãå¿´¡×¤ò¼ø¤±¤ë

¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¡¢Éô²¼¤¬¼«¤éÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×

¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Çº¤ß¤Þ¤¹¡£

Åú¤¨¤Ï°Æ³°¥·¥ó¥×¥ë¡£¡ÖÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¡×¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£

¡ÖÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤ä¤ë¡×
¡ÖÊó½·¤¬¤¢¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ë¡×

¡½¡½¤³¤ì¤Ï³°È¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¡£

¡ÖÌÌÇò¤¤¤«¤é¤ä¤ë¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ë¡×

¡½¡½¤³¤ì¤¬ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ï³°È¯¤è¤ê¡¢ÆâÈ¯¤ÇÆ°¤¤¤¿»þ¤Ë¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶¯¤¯¡¢Ä¹¤¯¡¢¿¼¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¿´Íý³Ø¼Ô¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ç¥·¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Õ¥é¥¹¥È¤¬Ãø¤·¤¿¡Ø¿Í¤ò¿­¤Ð¤¹ÎÏÆâÈ¯¤È¼«Î§¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌÇò¤¤¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦A¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤´¤È¤Ë1¥É¥ë¤ÎÊó½·¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È»Ø¼¨¡£
¡¦B¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ÏÊó½·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤È¤³¤È¤ó¹Í¤¨¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤­¤ë¥Ñ¥º¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¡£¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤­¤òÃÖ¤­¤Þ¤¹¡£

¤µ¤Æ¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤ËµÙ·Æ»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢A¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃ¯¤â¥Ñ¥º¥ë¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£

¤·¤«¤·B¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¿¨¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

Ç¤¤»¤ëºÝ¡¢¤¤¤«¤ËÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¢£¼«¸Ê·èÄê´¶¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ëÂÐÏÃ¤È¤Ï

¤Ä¤¤»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç¤¤»¤ëÁ°¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤è¡×

¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

»ä¤Ë¤â¡¢¾å»Ê¤Î¿Æ¿´¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ËÄí¤¬¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤³¤Á¤é¤ÇÁ´Éô¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¡£°ËÄí¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡×

Ç¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¤ÈÁþ¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¡£

¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÀè¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¤¤»¤ëÂ¦¤Î¹Í¤¨¤Ï¸å¤«¤é¸À¤¦¡¢¡È¸å½Ð¤·¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡É¤¬Å´Â§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£

¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¼«¸Ê·èÄê´¶¤Î¸»Àô¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£

¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤ë¤Î¤â¾å»Ê¤ÎÌò³ä¡£

¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤¹¤Ù¤­¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ö¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤Ç¤­¤½¤¦¡©¡¡»þ´ÖÀÚ¤ì¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤â¤·¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¡©¡×

¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤­¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤½¤ì¤¬Ç¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Î¡¢¿¿¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¯¡×¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤³¤½¤¬¡¢Ç¤¤»¤ë»þ¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¹¡£

¢£Éô²¼¤â¾å»Ê¤â³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö·Ð¸³³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¡×

Wrap-up¡Ê¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë

Àè¤Ë¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯

¡ÖÇ¤¤»¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤ÏÀµÏÀ¤Ç¤¹¡£

¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×ÂÐÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

Í½¤á¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¤Îµ¡²ñ¡×¤òÉ¬¤º¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

¶µ°é¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥ë¥Ö»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö·Ð¸³³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¡È³Ø¤Ó¡É¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Í­Ì¾¤ÊÍýÏÀ¤Ç¤¹¡£

Step1¡¡·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤ë

Step2¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë

Step3¡¡³Ø¤Ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë

Step4¡¡»î¹Ô¤¹¤ë

¢£·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë4¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹

¤¢¤ë°ìÎã¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Step1¡¡·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤ë

¡¦¼ã¼ê¤ÎÉô²¼¤Ë¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤òÇ¤¤»¤ë¡£

¡¦¤·¤«¤·¡¢»þ´ÖÇÛÊ¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢µÄÏÀ¤â¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

Step2¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë

¡¦¼Â»Ü¸å¡¢¾å»Ê¤¬¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£

¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡ÊËÜ¿Í¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÇ§¡Ë

¡ÖÁÛÄê¤·¤¿¤è¤ê¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×

¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¹©É×¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ÇËÜ¿Í¤Ëµ¤ÉÕ¤­¤òÍ¿¤¨¤ë¡£

Step3¡¡³Ø¤Ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡Ê°ÕÌ£¤Å¤±¤ë¡Ë

¡¦¤³¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜ¿Í¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£

¡Öº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤ò³Ø¤Ù¤¿¡©¡×

Step4¡¡»î¹Ô¤¹¤ë¡Ê¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ë

¡¦¼¡¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò·è¤á¡¢Ä©Àï¡£

½ÐÅµ¡á°ËÄíÀµ¹¯¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡ÖÇ¤¤»Êý¡×¤Î½çÈÖ Éô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Éô²¼¤ÎÃæ¤Ë¡Öµ¤ÉÕ¤­¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ëºÇÂç¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Step2¡Á3¤Î¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¡Ö³Ø¤Ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤º¡¢Ç¤¤»¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Îµ¡²ñ¤òÉ¬¤º¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§½±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÇ¤¤»¤ë¡á°éÀ®¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¢£¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡×¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë

Essence¡Ê°ÕµÁ¡¦½ÅÍ×À­¡Ë

¿Í¤òËÜµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡ÖÍøÂ¾À­¡×¤ÎËâË¡

ÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë»¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢

¡Öº£ÅÙ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ê²ñ¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«¡©¡×

¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

ÌÌÅÝ¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£

¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¡È°ÕÌ£¡É¤ä¡ÈÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä´¶³Ð¡É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©

¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×

¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢Á°¸þ¤­¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤­¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¤³¤Î¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Í¤òÆ°¤«¤¹ºÇ¶¯¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ¤¤»¤ëÂ¦¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ð¥È¥½¥ó¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¶¦´¶¡¾ÍøÂ¾À­²¾Àâ¡×¤â¡¢¤½¤ì¤òÎ¢¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¶¦´¶Íø¡½Â¾À­²¾Àâ¡×¤È¤Ï¡¢¿Í¤Ï¡È¶¦´¶¡É¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡¢¼«¸ÊÍø±×¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¿Í¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¾ìÌÌ¡×¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë±þÍÑ¤Ç¤­¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£

¢£¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçµÁ¡×¤¬É¬Í×

»ä¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¸¦½¤¤ÎºÝ¤ËÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Â§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡ÖThey Before After¡×¤ÎË¡Â§¤Ç¤¹¡£

¿Í¤òËÜµ¤¤ÇÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¡£

ÆÃ¤Ë¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë»þ¡É¤Ë¤³¤½¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçµÁ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¿Í¤Ï¡¢¤¿¤À¡Ö¤ä¤ì¡×¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤ÆÆ°¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡×¡½¡½¤³¤Î¡ÈÌð°õ¡É¤¬¼«Ê¬¤Î³°¤Ë¸þ¤¤¤¿»þ¡¢¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ÎÇ³ÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤é¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤À»ä¤¬Éô²¼¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£

¤¢¤ëÆü¡¢Åö»þ¤Î¾å»Ê¤«¤é¤³¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö°ËÄí¡¢¤³¤Î¸ÜµÒ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¡È¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¡É¤³¤È¤ÇÍ­Ì¾¤Ê²ñ¼Ò¡£

Ã´Åö¼Ô¤¬ÈèÊÀ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¹¤éÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£

ÀµÄ¾¡¢»ä¤â¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾å»Ê¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï°ËÄí¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÎ¥¿¦¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¾å¾ì¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥à¥ê¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤âÁêÃÌ¤¬¤¯¤ë¡£

°ËÄí¤Ê¤é¡¢·Ð±Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£·Ð¸³¤â¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£

·¯¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×

¢£¡ÖThey¡½Before¡½After¡×¤Ç¡¢Ç¤¤»Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë

¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¤Ê»Å»ö¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢

¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤Âç»ö¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤³¤½¡¢¡ÖThey Before After¡×¤ÎËÜ¼Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖThey¡×¡½¡½¡ÈÃ¯¤«¡É¤Î¤¿¤á

¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡ÊYou¡Ë¤Î¤¿¤á¡×¡Ö²ñ¼Ò¡ÊWe¡Ë¤Î¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤«¡ÊThey¡Ë¤Î¤¿¤á¡×¡£

¡ÖBefore¡×¡½¡½Áê¼ê¤Îº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ

¤½¤Î¡ÈÃ¯¤«¡É¤¬¡¢º£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£

¡ÖAfter¡×¡½¡½Ç¤¤»¤¿·ë²Ì¡¢¤É¤¦Ì¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤òÉÁ¤¯

°ËÄíÀµ¹¯¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡ÖÇ¤¤»Êý¡×¤Î½çÈÖ Éô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë

¤¢¤Ê¤¿¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÈÃ¯¤«¡É¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£

¤³¤Î¡ÖThey Before After¡×¤ÎË¡Â§¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢ÅÁ¤ï¤êÊý¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£

¼Â¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤³¤ÎË¡Â§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤ÎÍýÇ°¤â¡¢¤­¤Ã¤È¡Ö¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤¬¿Í¤òÇ®¤¯¤¹¤ëÀäÂÐ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡ÖÂçµÁ¡×¤¬ÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Öº£ÅÙ¡¢²ñµÄ¤Î»Ê²ñ¤òÍê¤à¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Éô²¼¤Î¿´¤ÏÆ°¤­¤Þ¤»¤ó¡£

ÂçµÁ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íê¤Þ¤ì¤¿Â¦¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

