Ž¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ç800Ëü±ß¼Ú¤ê¤Æ²Í¶õ¼õÃíŽ£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÍ¥½¨¤Ê±Ä¶È¡É¤ÎËöÏ©
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°ËÄíÀµ¹¯¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡ÖÇ¤¤»Êý¡×¤Î½çÈÖ Éô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Í¥½¨¤Ê±Ä¶È¤ÎËöÏ©
¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Õ¤ê¡×¤È¡ÖÉÔÀµ¤Î¥ï¥Ê¡×¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë
»ä¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¸¦½¤¤Ç¡¢É¬¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëË¡Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÏËÜ²»¤ò±£¤·¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤È¤Ï¡¢Ã¯¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡É¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Êó¹ð¤ä¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤³¤½¡£
¤µ¤â¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Õ¤ê¡×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç²£¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡È²þ¤¶¤ó¡É ¡Èµõµ¶¡É¤Ê¤É¤Î¡ÖÉÔÀµ¡×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸¡¹¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢»þ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤Î¤ÇOK¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¬¼ã¼ê²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢¡ÈÍ¥½¨¤Ê±Ä¶È¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬H¤µ¤ó¡£
H¤µ¤ó¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¸ÜµÒ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¡¢¤¹¤°°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«¡¢Ê£¿ô¤Î¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÆþ¶â¤¬¿ôÆü¡¢ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î´é¿§¤â¤É¤³¤«°¤¤¡Ä¡Ä¡£
»ä¤¬Ä¾ÀÜ¡¢¸ÜµÒ¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡½¡½
Èà½÷¤¬¸ÜµÒ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²Í¶õ¼õÃí¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î³Û¤Ï800Ëü¡£¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ç¼Ú¤ê¤ÆÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤Ç¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ÇH¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤ò³°¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
H¤µ¤ó¤¬²Í¶õ·×¾å¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÁ°Ç¤²ÝÄ¹¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÄ¨²ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Ç¤²ÝÄ¹¤Ï¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¢´ÉÍýÉÔ¹Ô¤ÆÏ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢H¤µ¤ó¤â¼«¼çÅª¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¢£¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¤Ä¤¯¤ë¡È3¤Ä¤Î¿´ÆÀ¡É
¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¾å»Ê¤¬¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¶õµ¤¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤·¡¢¸¦½¤¤Ç¤â¾Ò²ð¤¹¤ëÂÐÏÃË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡Ö¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¤Ï¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤À¤±¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡×¤È¤¿¤ÀÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇOK¡£¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¡Ö¸À¤¤Ê¬¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸À¤¤Ê¬¡×¤ò°ìÄÌ¤êÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î²ñÏÃ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¼¡¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡£¼ºÇÔ¤ò¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Éô²¼¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¤¢¤¨¤Æ¡Ö¼å¤ß¡×¤ò¸«¤»¤ë
¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥«¥®¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼«¸Ê³«¼¨¡×¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾å»Ê¤Î¼ºÇÔÃÌ¤äÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ï¡¢¿Æ¶á´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë°Â¿´´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢´°àú¤µ¤è¤ê¡¢¡Ö¼å¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¾å»Ê¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤òÂº½Å¤¹¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¥Ä¥é¤¤¡á¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡¢°Ê¾å¡×¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³ä¤êÀÚ¤ë´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ²ò¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤Û¤É¿Í»ö¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏÄã¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¸¦½¤Àè¤Î¿Í»ö¤«¤é»Ç¤¦¼Â´¶¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ëÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ç¤¤»¤ëºÝ¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤´Ë«Èþ¤Ç¤ÏËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
Éô²¼¤Ë¡Ö¼¹Ãå¿´¡×¤ò¼ø¤±¤ë
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¡¢Éô²¼¤¬¼«¤éÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Çº¤ß¤Þ¤¹¡£
Åú¤¨¤Ï°Æ³°¥·¥ó¥×¥ë¡£¡ÖÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¡×¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡ÖÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤ä¤ë¡×
¡ÖÊó½·¤¬¤¢¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ë¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Ï³°È¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¡£
¡ÖÌÌÇò¤¤¤«¤é¤ä¤ë¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ë¡×
¡½¡½¤³¤ì¤¬ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ï³°È¯¤è¤ê¡¢ÆâÈ¯¤ÇÆ°¤¤¤¿»þ¤Ë¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶¯¤¯¡¢Ä¹¤¯¡¢¿¼¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¿´Íý³Ø¼Ô¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ç¥·¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Õ¥é¥¹¥È¤¬Ãø¤·¤¿¡Ø¿Í¤ò¿¤Ð¤¹ÎÏÆâÈ¯¤È¼«Î§¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌÇò¤¤¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦A¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤´¤È¤Ë1¥É¥ë¤ÎÊó½·¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È»Ø¼¨¡£
¡¦B¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ÏÊó½·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤È¤³¤È¤ó¹Í¤¨¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥º¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¡£¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤ËµÙ·Æ»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢A¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃ¯¤â¥Ñ¥º¥ë¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·B¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¿¨¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤¤»¤ëºÝ¡¢¤¤¤«¤ËÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¸Ê·èÄê´¶¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ëÂÐÏÃ¤È¤Ï
¤Ä¤¤»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç¤¤»¤ëÁ°¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤è¡×
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ë¤â¡¢¾å»Ê¤Î¿Æ¿´¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ËÄí¤¬¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤³¤Á¤é¤ÇÁ´Éô¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¡£°ËÄí¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡×
Ç¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¤ÈÁþ¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÀè¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¤¤»¤ëÂ¦¤Î¹Í¤¨¤Ï¸å¤«¤é¸À¤¦¡¢¡È¸å½Ð¤·¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡É¤¬Å´Â§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£
¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¼«¸Ê·èÄê´¶¤Î¸»Àô¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤ë¤Î¤â¾å»Ê¤ÎÌò³ä¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤½¤¦¡©¡¡»þ´ÖÀÚ¤ì¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤â¤·¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤¬Ç¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Î¡¢¿¿¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¯¡×¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤³¤½¤¬¡¢Ç¤¤»¤ë»þ¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¹¡£
¢£Éô²¼¤â¾å»Ê¤â³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö·Ð¸³³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¡×
Àè¤Ë¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯
¡ÖÇ¤¤»¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤ÏÀµÏÀ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×ÂÐÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Í½¤á¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¤Îµ¡²ñ¡×¤òÉ¬¤º¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¶µ°é¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥ë¥Ö»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö·Ð¸³³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¡È³Ø¤Ó¡É¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÍÌ¾¤ÊÍýÏÀ¤Ç¤¹¡£
Step2¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë
Step3¡¡³Ø¤Ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë
Step4¡¡»î¹Ô¤¹¤ë
¢£·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë4¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹
¤¢¤ë°ìÎã¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Step1¡¡·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤ë
¡¦¼ã¼ê¤ÎÉô²¼¤Ë¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤òÇ¤¤»¤ë¡£
¡¦¤·¤«¤·¡¢»þ´ÖÇÛÊ¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢µÄÏÀ¤â¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Step2¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¦¼Â»Ü¸å¡¢¾å»Ê¤¬¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡ÊËÜ¿Í¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÇ§¡Ë
¡ÖÁÛÄê¤·¤¿¤è¤ê¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¹©É×¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ÇËÜ¿Í¤Ëµ¤ÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
Step3¡¡³Ø¤Ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡Ê°ÕÌ£¤Å¤±¤ë¡Ë
¡¦¤³¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜ¿Í¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡Öº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤ò³Ø¤Ù¤¿¡©¡×
Step4¡¡»î¹Ô¤¹¤ë¡Ê¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ë
¡¦¼¡¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò·è¤á¡¢Ä©Àï¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Éô²¼¤ÎÃæ¤Ë¡Öµ¤ÉÕ¤¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ëºÇÂç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Step2¡Á3¤Î¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¡Ö³Ø¤Ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Ç¤¤»¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Îµ¡²ñ¤òÉ¬¤º¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§½±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÇ¤¤»¤ë¡á°éÀ®¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡×¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë
¿Í¤òËÜµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡ÖÍøÂ¾À¡×¤ÎËâË¡
ÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë»¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢
¡Öº£ÅÙ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ê²ñ¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÌÅÝ¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¡È°ÕÌ£¡É¤ä¡ÈÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä´¶³Ð¡É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Î¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Í¤òÆ°¤«¤¹ºÇ¶¯¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ¤¤»¤ëÂ¦¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ð¥È¥½¥ó¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¶¦´¶¡¾ÍøÂ¾À²¾Àâ¡×¤â¡¢¤½¤ì¤òÎ¢¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¦´¶Íø¡½Â¾À²¾Àâ¡×¤È¤Ï¡¢¿Í¤Ï¡È¶¦´¶¡É¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡¢¼«¸ÊÍø±×¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¿Í¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¾ìÌÌ¡×¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçµÁ¡×¤¬É¬Í×
»ä¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¸¦½¤¤ÎºÝ¤ËÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Â§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖThey Before After¡×¤ÎË¡Â§¤Ç¤¹¡£
¿Í¤òËÜµ¤¤ÇÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë»þ¡É¤Ë¤³¤½¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçµÁ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¡¢¤¿¤À¡Ö¤ä¤ì¡×¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤ÆÆ°¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡×¡½¡½¤³¤Î¡ÈÌð°õ¡É¤¬¼«Ê¬¤Î³°¤Ë¸þ¤¤¤¿»þ¡¢¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ÎÇ³ÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤é¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À»ä¤¬Éô²¼¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Åö»þ¤Î¾å»Ê¤«¤é¤³¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ËÄí¡¢¤³¤Î¸ÜµÒ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¡È¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¡É¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê²ñ¼Ò¡£
Ã´Åö¼Ô¤¬ÈèÊÀ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¹¤éÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢»ä¤â¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï°ËÄí¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÎ¥¿¦¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¾å¾ì¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥à¥ê¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤âÁêÃÌ¤¬¤¯¤ë¡£
°ËÄí¤Ê¤é¡¢·Ð±Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£·Ð¸³¤â¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£
·¯¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¢£¡ÖThey¡½Before¡½After¡×¤Ç¡¢Ç¤¤»Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¤Ê»Å»ö¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Âç»ö¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤³¤½¡¢¡ÖThey Before After¡×¤ÎËÜ¼Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖThey¡×¡½¡½¡ÈÃ¯¤«¡É¤Î¤¿¤á
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡ÊYou¡Ë¤Î¤¿¤á¡×¡Ö²ñ¼Ò¡ÊWe¡Ë¤Î¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤«¡ÊThey¡Ë¤Î¤¿¤á¡×¡£
¡ÖBefore¡×¡½¡½Áê¼ê¤Îº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ
¤½¤Î¡ÈÃ¯¤«¡É¤¬¡¢º£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖAfter¡×¡½¡½Ç¤¤»¤¿·ë²Ì¡¢¤É¤¦Ì¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤òÉÁ¤¯
¤¢¤Ê¤¿¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÈÃ¯¤«¡É¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤Î¡ÖThey Before After¡×¤ÎË¡Â§¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢ÅÁ¤ï¤êÊý¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤³¤ÎË¡Â§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤ÎÍýÇ°¤â¡¢¤¤Ã¤È¡Ö¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¿Í¤òÇ®¤¯¤¹¤ëÀäÂÐ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡ÖÂçµÁ¡×¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£ÅÙ¡¢²ñµÄ¤Î»Ê²ñ¤òÍê¤à¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Éô²¼¤Î¿´¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçµÁ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íê¤Þ¤ì¤¿Â¦¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÄí Àµ¹¯