◇G1・スプリンターズS（2025年9月28日 中山芝1200メートル）

今秋JRA・G1の開幕戦となる電撃6FのG1「スプリンターズS」が行われ、2番人気のナムラクレアは3着だった。単勝11番人気のウインカーネリアンが直線でジューンブレアとの叩き合いを制し8歳でG1初制覇。鞍上の三浦皇成はG1通算127度目の挑戦で悲願のJRA・G1初制覇を成し遂げ涙した。2着は13番ジューンブレア、1番人気のサトノレーブは4着。

レース後、鞍上のルメールは「いいスタートを切れて好きなポジションを取れた。サトノレーヴの後ろでちょうどいい感じ。最後外出してからいつも通りの脚は使ってくれた。レーヴは負かせたけど前2頭が直線抜けてしまって追いつけませんでした。でも今日は本当のナムラクレアでした」と淡々と語った。ナムラクレアはスプリンターズS3年連続3着。同一平地G1における3年連続3着はナリタトップロードの天皇賞・春（00から02年）以来となる。

▼長谷川師 ペースが遅かった。前2頭は思うような競馬だった。よく最後は3着まで来た。悔しいです。

▼スプリンターズS 1990年にG1昇格。99年までは暮れの中山開催だったが、2000年より秋の中山最終週に移行。これまで新潟で2度の代替開催が行われた。