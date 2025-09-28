¤³¤ì¤ÇÁá¿²Ááµ¯¤¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ê¤ëŽ¢Ä«¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ïÎàŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°æ¾åâ«»Ë¡ØÌµÅ¨¤ÎÁáµ¯¤¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë
Ä«·¿¤ÎÀ¸³è¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤¬¤è¤êÂ³¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢Ä«¤Î»þ´Ö¤ËÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡¢°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆüÃæ¤äÌë¤Î¿©»ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢µíÐ§Å¹¤ÎÄ«Äê¿©¤â¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤ËÃæ¿È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÍÌ¾¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëµÊÃãÅ¹¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£½¸µÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ä«¤ÏÃÍÃÊ¤ò°Â¤¯¤·¤ÆÆâÍÆ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡¢ÍÌ¾¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¼è¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î²Á³Ê¤¬4Àé±ß¤«¤é5Àé±ß¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«¤´ÈÓ¤Ë4Àé±ß¤«¤é5Àé±ß¤Î½ÐÈñ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¹âµé¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÁÍý¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤Æ¡¢Ëè·î¡¢µëÎÁÆü¤ÎÄ«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ä«¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¿©»ö¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÃÍÃÊ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ï¡¢Ä«¤Î5»þ¤«¤é±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÂÇÀÊÎÁ¶â¤òÊ§¤¨¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂÇ¤ÁÊüÂê¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½µËö¡¢¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ë¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÊ¿Æü¤ÎÄ«¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÎý½¬¾ì¤ÇÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ë¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³ÊÂÓ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¡¢°Â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢30Ê¬10±ß¤È¤¤¤¦ÃÍÃÊ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤âMr.Children¹¥¤¤ÎÃç´Ö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥ß¥¹¥Á¥ë¤Î²Î¤À¤±¤òÇ®¾§¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Î½Ð¶ÐÁ°¤Ë¡¢ÃÍÃÊ¤Î°Â¤¤¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¥ß¥¹¥Á¥ë¤Î²Î¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä«¤À¤±°Â¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÆÀ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÇÃµ¤·¤ÆÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤ÏÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÖÄ«°Â¡×¤òÈ¯¸«¤·¤è¤¦¡£
¢£°ìÆü¤Î¹ÔÆ°¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤¹¤ë
Ä«·¿¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¿ô½µ´Ö¤«¤é1¤«·î¤Û¤É·Ð¤Ä¤È¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤ò´°Á´¤Ë½¬´·²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤òºÆÅÙ´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¤Þ¤ºÄ«¤Î5»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤«¤é¡¢Ìë¤Î22»þ¤Ë¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ÔÆ°¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Î®¤ì¤¬ÉÔÌÀ³Î¤ÊÉôÊ¬¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎËèÆü¤ÎÆ°¤¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢½ñ¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ä«5»þ¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢µ¯¤¤Æ¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÎ®¤ì¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤³¤«¤ËÆóÅÙ¿²¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Íî¤È¤··ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¦½ÐÈ¯¤¹¤ë»þ¹ï¤¬°ìÄê¤ÇÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë»þ¹ï¤â°ìÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¦»Ï¶ÈÁ°¤Î2»þ´Ö¤òÍËÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¦Ãë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»Å»ö¤ÎÂç¤¤Ê»³¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¦Ìë¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿Âà¼Ò»þ¹ïÄÌ¤ê¤Ë¿¦¾ì¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¦µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é22»þ¤Ë½¢¿²¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¦½µËö¤âÁá¿²Ááµ¯¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤äÍÑ»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¤È¡¢¢¤È¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤¹¤ë¤ÈÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯
¡ÖPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖPlan¡á·×²è¡×¡ÖDo¡á¼Â¹Ô¡×¡ÖCheck¡áÉ¾²Á¡×¡ÖAction¡á²þÁ±¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤ê²þÁ±¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Ááµ¯¤¤ò¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¸³è½¬´·¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ä«5»þ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¡ÊP¡Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡ÊD¡Ë¡£¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊC¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢ºÆÅÙ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡ÊA¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦Æü¡¹¤Î²á¤´¤·Êý¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¡¢¤ä¤êÊý¤ä¥Ú¡¼¥¹¤¬°ìÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤êÊý¤¬°ìÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ë´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤ä¾Ç¤ê¤¬¡¢¤È¤Æ¤â·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤«¤é¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤³¤È¤ä¡¢²¿¤«¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤ò¶ËÎÏËÉ¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Î½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Û¤Ü°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¾ð¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æü¡¹¤ÎÎ®¤ì¤ò»ÅÁÈ¤ß¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÄÌ¤ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤³¤È¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤ê¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨ÆÍÈ¯Åª¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤âÆ°ÍÉ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢»ä¤ÏÆü¡¹¤ÎÎ®¤ì¤ò»ÅÁÈ¤ß¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹¥¤ó¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤«¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢PDCA¤ò²¿ÅÙ¤«²ó¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î½¬´·¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï15Ç¯°Ê¾å¤â¥Ô¥¢¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤â10Ç¯°Ê¾åÎå¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÏÄ«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ñÌ£¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´°àú¡£
°æ¾å â«»Ë¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë
Ä«³è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÄ«½Â¡×ÂåÉ½¡¢Morning Labo¼èÄùÌò
1992Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä«³è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÄ«½Â¡×ÂåÉ½¡£³ô¼°²ñ¼ÒMorning Labo¼èÄùÌò¡£2»ù¤ÎÉã¡£2016Ç¯¤è¤êÄ«³è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÄ«½Â¡×¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆÉ½ñ¤ä±Ñ²ñÏÃ¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¡ÖÁáµ¯¤¡×¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤È¤·¤Æ¡ØºòÆü¤â22»þ¤Ë¿²¤¿¤Î¤ÇËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÌµÅ¨¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÄ«³è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÄ«½Â¡×ÂåÉ½¡¢Morning Labo¼èÄùÌò °æ¾å â«»Ë¡Ë