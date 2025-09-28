¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Çµð¿Í¤Ï2¡½5¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÇÔ¤ì¤ë¡¡10¡¦4¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÃæÆü¤ÈÂÐÀï
¡¡¡þ¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½5¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤È¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤òÀï¤¤¡¢2¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï½é²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é²¬ÅÄ¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï1ÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê29ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÃæÆü¤È¡¢10·î4Æü¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤ÇÀï¤¦¡£