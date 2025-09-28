¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛŽ¢¾¾Ê¿Äê¿®vs.Âç±üŽ£¤Ï¼ºÇÔ¤Ë¡Ä53¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿²ÈÀÆ¤¬¼ê¤òÉÕ¤±¤¿¥ä¥Ð¤¤Â¦¼¼¤ÎŽ¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂêŽ£
¢£11Âå¾·³¡¦²ÈÀÆ¡ÖÍ¾¤Ï»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤ª¤ë¡×
¤³¤Î¤È¤³¤íNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¿®²È¤Ç¸·³Ê¤Ê¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬¡¢Ê¸Éð¤È·ðÌó¤Î¾©Îå¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´²À¯¤Î²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÑÈË¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè36²ó¡ÖóÀÌ¹¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡×¡Ê9·î21ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â¦ÍÑ¿Í¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿ËÜÂ¿ÃéäÖ(¤¿¤À¤«¤º)¡ÊÌðÅç·ò°ì¡Ë¤ò¼«Å¡¤Ë¸Æ¤Ó¤Ä¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë×ø³å¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Ê¤¿¤¬ÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Ê¤¿¤Ï¹õ¤´¤Þ¤à¤¹¤Ó¤Î²ñ¤è¤ê¤Î»ä¤Î¿®Í§¤Ç¤¢¤êÊ¢¿´¡£ÈÏ¤¿¤ë¤Ù¤ËÜÂ¿¤Î¼Ô¤¬¤Ê¤ó¤¿¤ë¤³¤È¤«¡×¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬ÁÒÅ·²»¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤Ê¤É¡¢ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬´©¹Ô¤·¡¢Äê¿®¤ÎÀ¯¼£¤òÙèÙé¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î²«É½»æ¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾å¤Ëµó¤²¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢É÷µª¤ÎÍð¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤Äê¿®¤Î»ÑÀª¤¬¤è¤¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢Âè35²ó¡Ö´Ö°ãÂüÊ¸ÉðÆóÆ»¡×¡Ê9·î14ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡¢¼¡¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
Ê¢¿´¤Ç¤¢¤ë¿åÌî°ÙÄ¹¡Ê±àÅÄ¾ÍÂÀ¡Ë¤«¤é¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÀµ¼¼¤òÕ¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾·³²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤¬¡¢Âç±ü¤Î½÷Ãæ¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Äê¿®¤Ï¡¢¤¢¤ï¤Æ¤ÆÅÐ¾ë¤·¤¿¡£¡ÖÂç»ö¤ÊÌ³¤á¤òÀ®¤·¤¨¡¢°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄªµ¤¤Ê²ÈÀÆ¤ËÄê¿®¤Ï¡¢¡Ö¾åÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿ÎÀ¯¤ò°Ù¤¹¤¿¤á³Ø¤ò½¤¤á¤ëÌ³¤á¤â¤Þ¤¿¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âç±ü¤ËÆþ¤ê¿»¤ê¡¢·ª»³Çî»Î¤Î¤´¹ÖµÁ¤â¤´ÉÔÄ´¤Ë¤Æ¤ªµÙ¤ß¤¬¤Á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢²ÈÀÆ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¶Á¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì½¨¤Ç¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¸¤ã¡£Í¾¤Ï»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤ª¤ë¤·¡¢¤½¤Ê¤¿¤Ï³ØÌä¤äÀ¯¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤ª¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤½¤ì¤¬ÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾·³¤Ïº£¸å¤â½ª»Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÄê¿®¤ÈÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤¦¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£16¿Í¤ÎÂ¦¼¼¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë53¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤ë
²ÈÀÆ¤¬»§ËàÈÍ¼ç¤ÎÅçÄÅ½Å¹ë¤ÎÌ¼¡¢¶á±ÒÕæ»Ò(¤¿¤À¤³)¡ÊÍÁÆþ¤ì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¶á±Ò²È¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤·¤¿¡Ë¤òÀµ¼¼¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï´²À¯¸µÇ¯¡Ê1789¡Ë2·î¤Î¤³¤È¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Â¦¼¼¤Î¤ªËü¤ÎÊý¤Ï²ÈÀÆ¤Î»Ò¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤Ë²Ç¤°Ä¹½÷¤Î½Ê»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤ªËü¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÆó½÷¡¢Ä¹ÃË¤ÎÃÝÀéÂå¡¢»°½÷¤Î°½É±¤ò»º¤à¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÔðÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼¡½÷¤ÏÌ¿Ì¾Á°¤Ë»àµî¤·¤¿¡Ë¡£¤È¤ê¤ï¤±À¤·Ñ¤®¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÃÝÀéÂå¤Î»àµî¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î½÷Ãæ¤¿¤Á¤ÎÍîÃÀ¤Ï·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢²ÈÀÆ¤ÏÀµ¼¼¤ª¤è¤ÓÂ¦¼¼16¿Í¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë53¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ªËü¤ÎÊý¤¬À¸¤ó¤À»Ò¤¿¤Á¤¬ÁáÀ¤¤·¤Æ¤â¡¢À¤·Ñ¤®±¾¡¹¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÂçÀª¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë53¿Í¤Î¤¦¤ÁÀ®¿Í¤·¤¿¤Î¤Ï28¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÆýÍÄ»ù¤Î»àË´Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢À®¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï³¬µé¤òÌä¤ï¤ºÈ¾¿ôÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÀÆ¤Î¿ôÂ¿¤¤Â¦¼¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¼ºµÓ¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¤Ë²ÈÀÆ¤¬¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤ÎÍÜÉã¤ÎÀµÂÎ
Âç±ü¤Î½÷Ãæ¤Ç¡¢¾·³¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÌÜÄÌ¤ê¤Ç¤¤ë¡Ö¸æÌÜ¸«ÆÀ°Ê¾å¡×¤Ï¡¢¸ø²È½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¯¾·³¤ÎÂ¦¶á¤¯¤Ë»Å¤¨¤ë¡Ö¾åçÅ¸æÇ¯´ó¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Âç±ü¤Î°ìÀÚ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¡Ö¸æÇ¯´ó¡×¡¢¸æÇ¯´ó¤Î»Ø¼¨¤Ç¼ÂÆ¯¤¹¤ë¡ÖÃæÇ¯´ó¡×¡¢Âç±ü¤ËÍè¤¿¾·³¤òÀÜÂÔ¤¹¤ë¡Ö¸æµÒ²ñ¼á¡×¡¢¸æÂæ½ê¤ä¾·³¤ÎÂ¦¤Ë»Å¤¨¤ë¡Ö¸æÃæçÅ(¤ª¤Á¤å¤¦¤í¤¦)¡×¡¢¥¿¥Ð¥³¤ä¼ê¿å¤Ê¤É¤òµë»Å¤¹¤ë¡Ö¸æ¾®À«¡×¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¤Ç¾·³¤ÎÂ¦¼¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾·³ÉÕ¤Î¸æÃæçÅ¤À¤Ã¤¿¡£´²À¯9Ç¯¡Ê1797¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤¬Âç±ü¤ËÊô¸ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸²½7Ç¯¡Ê1810¡Ë¤´¤í¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë²ÈÀÆ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤ÏÊ¸²½10Ç¯¡Ê1813¡Ë¤ËÍÏÉ±¡¢Æ±12Ç¯¡Ê1815¡Ë¤ËÃçÉ±¡¢Æ±14Ç¯¡Ê1817¡Ë¤ËËöÉ±¤ò»º¤ó¤À¡£ÍÏÉ±¤Ï²Ã²ìÈÍ¼ç¤ÎÁ°ÅÄÀÆÂÙ(¤Ê¤ê¤ä¤¹)¤Ë²Ç¤®¡¢ÃçÉ±¤ÏÁáÀ¤¤·¤¿¤¬¡¢ËöÉ±¤Ï¹ÅçÈÍ¼ç¤ÎÀõÌîÀÆ½Í(¤Ê¤ê¤¿¤«)¤ËÍÁÆþ¤ì¤·¤¿¡£ÅìµþÂç³Ø¤ÎÉßÃÏ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î²Ã²ìÈÍ¾å²°Éß¤Ç¡¢ÅìÂç¤Ë»Ä¤ëÀÖÌç¤Ï¡¢¤³¤ÎÍÏÉ±¤ò·Þ¤¨¤ë¸æÅÂ¤Î¸æ¼éÅÂÌç¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¾·³¤ÎÌ¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëºÝ¡¢Ìç¤òÀÖ¤¯ÅÉ¤ë´·½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤òÂç±ü¤ËÊô¸ø¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ù²ÏÂæ¤Ë²°Éß¤¬¤¢¤Ã¤¿´úËÜ¤ÎÃæÌîÀ¶ÌÐ¡ÊÊÌÌ¾¤Ï¸§²§¡Ë¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃæÌî²È¤ËÊô¸ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÀ¶ÌÐ¡¢10ºÐ¤Þ¤ÇÂç±ü¤Ç¤¹¤´¤·¤Æ²ÈÀÆ¤ÎÍ·¤ÓÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËÂç±ü¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ªÈþÂå¤ÎÈþËÆ¤ÈºÍÃÎ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢Âç±ü¤ËÊô¸ø¤µ¤»¤ÆÂçÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¢£ÍÜÉã¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿ÇüÂç¤Ê¥ï¥¤¥í
¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤Î¼ÂÉã¤Ï¡¢ÃæÌî²È¤ÎÊîÄó»û¤À¤Ã¤¿ÆüÏ¡½¡Ê©À»û¤Ç½»¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æü·¼¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÀÆ¤Î¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤Ø¤ÎÃþ°¦¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÍÜÉã¤ÎÃæÌîÀ¶ÌÐ¤â¼ÂÉã¤ÎÆü·¼¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤ë¡×¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
À¶ÌÐ¤Ï¤â¤È¤â¤È²ÈÀÆ¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾®Ç¼¸Í¡¢¾®À«¡¢¾®À«Æ¬¼è¡¢¾®Ç¼¸ÍÆ¬¼è¤È°ì´Ó¤·¤Æ²ÈÀÆ¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤ÎÍÜÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²¿»ö¤âÀ¶ÌÐ¤Ë°ÍÍê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢²ÈÀÆ¤Ë¿Ê¸À¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢³ð¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á½ôÂçÌ¾¤«¤éËë¿Ã¡¢¾¦¿Í¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ÊÇüÂç¤ÊÏÅÏ¨¤ò·È¤¨¤ÆÀ¶ÌÐ¤Î¤â¤È¤ËÄÄ¾ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢À¶ÌÐ¤ÏËÜ½ê¸þÅç¤Ë¹ëÔú¤ÊÊÌÅ¡¤ò¹½¤¨¡¢ìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Á³Ø¼Ô¤Î¸ÞµÝµ×Ê¸¤¬µ¤·¤¿¡ØÊ¸¶³¸ø¼ÂÏ¿¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀèÍ«¸å³Ú¡×¤ÎµÕ¤Ç¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë3¿Í¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÀÆ¤Î¼ÂÉã¤Î°ì¶¶¼£ºÑ¡¢²ÈÀÆ¤ÎµÁÍý¤ÎÉã¤ÎÅçÄÅ½Å¹ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢ÃæÌîÀ¶ÌÐ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£À¶ÌÐ¤Ï±£µï¤·¤Æ¸§²§¤È¾Î¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢²ÈÀÆ¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÐ¾ë¤Ç¤¤ë»ñ³Ê¤ò¤â¤Á¡¢ÏÅÏ¨¤âÆÏ¤±¤é¤ìÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤Î¡È¼ÂÉã¡É¤ÎÂç½ÐÀ¤
¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤Î¼ÂÉã¤È¤µ¤ì¤ëÆü·¼¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê©À»û¤«¤é°Ü¤Ã¤ÆÃæ»³Ë¡²Ú·Ð»û¤Î»Ù±¡¡¢ÃÒÀô±¡¤Î½»¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤Ï¤½¤ÎÆü·¼¤ò¹¾¸Í¾ë¤Ë¸Æ¤ÓÆþ¤ì¡¢¾·³¤Ø¤Îµ§Åø¤ò¹Ô¤ï¤»¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆü·¼¤Ï¡¢²ÈÀÆ¤¬¸Î²È´ð¤ÎÎî¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²È´ð¤Î»àÎî¤Ë¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îî¤òº×¤ë¼Ò¤ò·úÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¸À¤·¤¿¡£²È´ð¤È¤Ï¼¡´ü¾·³¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éµÞ»à¤·¤¿¡¢10Âå¾·³²È¼£¤ÎÃäÃË¤Ç¤¢¤ë¡£
·ë¶É¡¢Ãæ»³Ë¡²Ú·Ð»û¤Î¶Æâ¤Ë¼ãµÜÈ¬È¨¤È¤¤¤¦¼ÒÅÂ¤ò·ú¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²È´ð¤ÎÎî¤òã«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü·¼¤ÎÌîË¾¤ÏÂçÃÀ¤À¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÃÒÀô±¡¤ò¡¢¼Ç¤ÎÁý¾å»û¤È¾åÌî¤Î´²±Ê»û¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾·³¤¬µ§Åø¤¹¤ë»û¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¿¤¯¤é¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢Ãæ»³Ë¡²Ú·Ð»û¤ò¾·³¤Îµ§Åø½ê¤Ë¤·¡¢ÃÒÀô±¡¤ò¾·³²È¸æµ§Åø½ê¼è°·¤È¤·¡¢¾·³¤¬Ãæ»³Ë¡²Ú·Ð»û¤ËÉë¤¯ºÝ¡¢¤Þ¤ºÎ©¤Á´ó¤ë»û¤È¤¤¤¦³Ê¼°¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Âç±ü¤Î½÷Ãæ¤¿¤Á¤¬Â©È´¤¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢ÃÒÀô±¡¤È¼ãµÜÈ¬È¨¤òÉÑÈË¤Ë»²·Ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¤½¤³¤ÇÂç±ü¤Î½÷Ãæ¤¿¤Á¤È¼ã¤¤ÁÎ¤¿¤Á¤¬Ì©²ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Î¤Á¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
¢£²ÈÀÆ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê
¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤òµö¤¹¾·³¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ä¹¤¯²þ³×¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²þ³×´ðÄ´¤Ï¡¢Äê¿®¤Î¼ºµÓ¤È¤È¤â¤ËÅÓÀä¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Äê¿®¤¬¼è¤êÎ©¤Æ¡¢¡Ö´²À¯¤Î°äÏ·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ï·Ãæ¤¿¤Á¤¬¡¢°ú¤Â³¤ËëÀ¯¤òÃ´¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Î¾¾Ê¿¿®ÌÀ¤¬Ê¸²½14Ç¯¡Ê1817¡Ë¤Ë»àµî¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ï²ÈÀÆ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤ÈÃæÌîÀ¶ÌÐ¡¢Æü·¼¤Î°ÅÌö¤·¡¢¹Ëµª¤ÏÍð¤ì¡¢ÊüÌ¡ºâÀ¯¤¬ÌÛÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÀÆ¤¬¤â¤¦¤±¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬½ôÂçÌ¾¤ËÍÜ»Ò¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿ÂçÌ¾¤Ð¤«¤ê¤¬¸ü¶ø¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌÇÃã¶ìÃã¤Ê»þÂå¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾·³¿¦¤Ë50Ç¯´Ö¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Âà°Ì¸å¤âÂç¸æ½ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿²ÈÀÆ¤¬Å·ÊÝ12Ç¯¡Ê1841¡Ë¤Ë»àµî¤¹¤ë¤È¡¢12Âå¾·³²È·Ä¤Ï½èÊ¬¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¡£
ÃæÌîÀ¶ÌÐ¤ÏÅÐ¾ë¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢²ÃÁýÃÏ¤ÏË×¼ý¤µ¤ì¡¢ÊÌÅ¡¤Ï¼è¤ê²õ¤·¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯»àµî¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÒÀô±¡¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¡¢Æü·¼¤Ï½÷ÈÈ¤Îºá¤Ç±óÅç¤Ë½è¤µ¤ì¡¢¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¹ö»à¤·¤¿¡£²È´ð¤òã«¤Ã¤¿¼ãµÜÈ¬È¨¤âÅ±µî¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤Ï½èÊ¬¤òÌÈ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¾·³¤ËÃþ°¦¤µ¤ì¤¿°¦¾ª¤Ø¤Î²¸¾ðÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤Î¤Á¤ÎÊüÔÀ¤ÊÀ¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¾§¤¨¤¿Ê¸Éð¤ä·ðÌó¤¬¤¤¤«¤Ëµõ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤È¡¢ÄË´¶¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ´²À¯¤Î°äÏ·¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹Ëµª¤¬Íð¤ì¤¿À¤¤Ë¤³¤½¡¢°¼à¥¤¿¤ë²½À¯Ê¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë